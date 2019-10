Richard Swartz: Tidningen är i dag full av åsikter från journalister som övergett sin roll

”Det står ju inget längre i tidningen.”

Hur ofta får jag höra det? Allt oftare. Och hur länge har jag hört det? Kanske redan en mansålder. Åtminstone sedan tidningen från papper började byta till skärm ungefär som när Clark Kent riggar om till Stålmannen.

Ändå kan läsarnas klagan verka besynnerlig. Det står ju ändå en hel del i tidningen, även om det inte är som förr när den var nästan ensam på informationstäppan och av svenska hushåll betraktades som en familjemedlem. Hushållen var många och alla skulle ha en, ibland två, prenumererade morgontidningar. Tidningen stod mitt i samhället. Till frukosten rapporterade den vad som hände och granskade Makten.

Den tiden kommer inte tillbaka. Inte därför att det förr var sämre, snarare då bättre: då fanns mer text, mindre bild, mer allvar, mindre underhållning, och redaktioner med långt fler journalister som skrev i tidning i stället för på den avhandling de aldrig blev färdiga med. Av det blev en så kallad kvalitetstidning. Frågar man i dag folk om de vill ha en sådan säger alla ja, men ingen vill betala för den. Och allt desperatare drivs jakten på nya läsare med pengar om vilka man inte ens vet om de finns.

Färre läsare (och därmed annonsörer) som är villiga att betala går ut också över tidningens innehåll. Ty journalistik handlar om att rapportera vad som händer – därför heter denna tidning Dagens Nyheter – och underlättas om journalisten är vad som händer så nära som möjligt. Detta har med det geografiska rummet att göra. Dessutom handlar journalistik, om vi får tro Stig Dagerman, om att komma för sent så tidigt som möjligt. Detta har med tiden att göra. Lägger vi så samman tid och rum handlar alltsammans om att så fort som möjligt ta sig till platser där någonting hänt för att sedan kunna rapportera om det.

Och det blir dyrt.

Men kommer inte journalistik till på en redaktion? Nej. Av det enkla skälet att en redaktion är en plats där aldrig något händer eller kommer att hända. I stället formuleras där åsikter: i dag fler än någonsin.

Det sker eftersom åsikter är billiga, dessutom oberoende av både tid (uttryckt i kunskaper och erfarenhet) och rum (nödvändigheten av att vara på plats). Bäst illustreras detta kanske av BBC eller CNN som börjat ersätta rapportering på plats runt om i världen med en studierunda av talking heads som, helst i munnen på varandra, tycker till om en händelse ingen av dem varit med om. Det kostar inget fast är inte särskilt upplysande.

Vem som helst kan numera ha en mening om vad som helst och denna betänkliga farsot, förr hållen i karantän på en tidnings ledaravdelning, har spritt sig och smittat ner också sidor och hela avdelningar i media som förr satte en ära i att rapportera och hålla sig till fakta. Dock kan man oftast vara utan en sådan journalistik eftersom den bokstavligen råkar vara för billig.

”Det står inget längre i tidningen” har även med felande ödmjukhet att göra. Ett långt yrkesliv har lärt mig att läsarens intresse för just åsikter är begränsat. Tyckandet tar läsaren helst själv hand om: av kvalitetstidningen krävs de senaste nyheterna, rapporter, reportage och fakta som hjälper läsaren att dra sina egna slutsatser. Och jag lärt mig att vad jag än skriver om det alltid finns läsare som vet oändligt mycket mer om saken än jag. Att skriva dem åsikter på näsan kan därför likna en förolämpning eller – vilket är nästan värre – får dem att lägga tidningen ifrån sig.

Likväl breder åsikterna ut sig i den moderna journalistiken tills av rapportören riskerar att bli en aktör. Här befinner vi oss på det sluttande plan där gränsen mellan subjekt och objekt suddas ut. We just don’t report the story, we live it! Det är BBC igen – numera dess stolta programförklaring. Men för bara några år sedan skulle den BBC-journalist som arbetade i den andan ha blivit avskedad. Då hörde till reporterns roll distans till vad som sker; han eller hon ska vara en observatör, så gott det går underkasta sig objektivitetens stränga krav. Visserligen gäller det att vara så nära som möjligt, men aldrig så nära att man inbillar sig att man själv deltar.

Fast vad händer med engagemanget? Måste inte en tidning ta ställning?

Men det är inte i första hand journalistens utan läsarnas sak att ta ställning och engagera sig; däremot ska journalisten hålla med vad som tillåter dem att göra det. Man skulle kunna hävda att en tidning tar ställning och engagerar sig just genom att i så stor utsträckning som möjligt publicera vad New York Times alltsedan 1896 definierar som ”All the News That’s Fit to Print”; alltså först och främst fakta från den verklighet som andra än tidningen har att förvalta och förändra. Självfallet med hänsyn till – men så litet som möjligt beskurna av – vad som gäller som politiskt eller moraliskt korrekt.

”All” borde för varje journalist med självaktning komma före ”fit”. Annars kommer snart ingenting alls att stå i tidningen.

Någon invänder: att enbart skildra vad som hänt är för litet. Alltför anspråkslöst, nästan torftigt. Inget att betala för. Ett alltför lätt uppdrag.

Lätt? Verkligen? Jag försäkrar: lätt är det inte. Snarare nästan omöjligt.

Den som inte tror mig får väl själv försöka.