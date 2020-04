Richard Swartz: Förgäves väntade vi en evighet på att Tito skulle dö

Som tillhörande den så kallade riskgruppen håller jag mig lydigt hemma och påminns om min ”karantän” i Belgrad tillsammans med en döende Tito. Marskalken, nästan 88, fick i januari 1980 sitt vänstra ben amputerat. Den 4 maj skulle han dö på universitetssjukhuset i Ljubljana.

Omedelbart efter att Tito tagits in på sjukhus började världspressen flockas i Belgrad. Vi bodde på Hotel Moskva, till fots mindre än fem minuter från det internationella presscentret. Vid middagstid publicerades där en daglig nyhetsbulletin, en telegramtext på två eller tre meningar, varierade efter ständigt samma mönster: lugn natt, stabilt tillstånd. Eller: stabilt tillstånd, lugn natt. Dag ut och dag in. Under de kommande månaderna skulle det bli vår enda information och efter att dagligen ha tagit del av den lunkade vi i samlad trupp tillbaka till Hotel Moskva.

På hotellrummet beställde vi samtal hem till redaktionen. Den första veckan skrev vi rapporter om den döende marskalken och om oro och spänd väntan i Jugoslavien. Till en början hamnade de på förstasidan. Ännu några dagar kunde vi skriva mångordiga spekulationer om ett framtida Jugoslavien utan Tito. Men intresset dog snart ut då Tito vägrade att dö.

”Har du talat med läkaren?” Hemmaredaktionen ville ha något nytt och matnyttigt i tidningen fast frågan avslöjade hur lite man förstod av hur en diktatur fungerar. Bara inga fler broderier på intetsägande telegramrader om vad som inte händer! Men inte heller att resa hem till Wien kom på fråga: en korrespondents första uppgift är att vara på plats. Och när Tito äntligen skulle dö, vore den platsen Belgrad.

Så skulle jag, inspärrad i min journalistiska bubbla, börja en lång oviss väntan, inte helt olik vad coronaviruset nu tvingar många av oss till.

I Belgrad hade situationen tagit oss till sina fångar och namnet på den var väntan i ovisshet. Efter en dryg vecka hade vi ingen arbetsuppgift längre. Med tiden skulle det paralysera oss. Vår sysslolösa väntan hade krympt till några få rutiner: frukost – som intogs allt senare – sedan gåsmarsch till pressklubben för att läsa dagens sjukhusbulletin, därefter tillbaka till hotellet för att ringa redaktionen och enas om att ingenting fanns att skriva om. Efter det lunch.

I Hotel Moskvas utmärkta restaurang serverades vi av sorgsna, djupt frustrerade kypare som visste att lunchgästerna ingenting hellre önskade än att deras avgudade landsfader skulle dö så fort som möjligt.

Resten av dagen bestod av tid som snart var dödtid. För de flesta av kollegorna var Jugoslavien ett okänt land, där de inte kunde språket eller kände någon. Till en början fick de lokaltidningarna översatta, men tröttnade på vad som enbart innehöll dagens bulletin och inhemska broderier på den av ett slag de själva hade kunnat göra nästan lika bra.

Och omvärlden? Långt borta. Mobiler, internet och Skype var ännu okända.

Ett tag försökte vi umgås – döda tid – i hotellets kafé. Men både lunch och eftermiddag tillsammans blev för mycket, särskilt som att umgås betydde att i ändlösa arabesker älta samma sak: efter några veckor hade vi fått nog av varandra. Vår väntan föll itu och blev privat; ensamma drog vi oss tillbaka på hotellrummen. De sydeuropeiska kollegorna var de sista som övergav kafébordens tomma espressokoppar och överfyllda askfat.

I Belgrad hade situationen tagit oss till sina fångar och namnet på den var väntan i ovisshet.

Isolerad på mitt rum ville jag förvandla min oproduktiva väntan till nyttigt program. Äntligen skulle jag läsa Ivo Andric från pärm till pärm. I stället överrumplades jag av en egendomlig trötthet utan påtaglig kroppslig orsak. Var det den långa ovissheten som stängde ner mig? ”Bron över Drina” vilade snart i knäet. Jag hade fallit i sömn; eller snarare i slummer eller dvala. Vad var klockan? Ingen aning.

All tid verkade upphängd på pressklubbens anslagstavla där dagens – men vilken dag? – bulletin nålats fast. Tid lika innehållslös som bulletinen.

Vårt tålamod sattes på svåra prov. Rastlöshet blev till dåligt humör som blev till apati. På den tredje veckan bröt min kollega från Corriere della Sera samman efter ännu en innehållslös bulletin; i hotellreceptionen slängde han skrikande sina papper omkring sig, satte sig på golvet och vägrade resa sig. Hur kunde Tito göra så mot honom? Några började dricka, men gav snart upp, utan ork eller koncentration nog att kunna fortsätta. Vi befann oss i limbo med ingen annan uppgift än att vänta utan att veta hur länge. Bara rutinerna och disciplin gav oss någorlunda styrfart.

Till sist ville vi fly, övertyga hemmaredaktionen om att få lämna Belgrad. Men främst övertyga sig själv: att inte vara på plats när Tito till sist dog vore en yrkesmässig mardröm. Efter stor vånda återvände jag den fjärde veckan till Wien. Utanför bubblan gick livet vidare som vanligt, i Wien brydde sig ingen om Tito. Från overkligheten hade jag räddat mig tillbaka i verkligheten. Men efter bara några dagar var jag med en märklig känsla av lättnad tillbaka igen, som när den frigivne fången återvänder till den trygga cellen, hälsad välkommen tillbaka av de medfångar som blivit kvar.

Med allt längre avbrott fortsatte sedan vår väntan i månader tills Tito slutligen dog.

Allt förgäves.

Den 4 maj fanns ingen av oss längre på plats.