Per Svensson: Robinson Crusoe retar upp sig på Greta Thunberg

Sen måndagskväll. Jag äter en ensam pastamiddag i bistron på ett av Stockholms bättre hotell. Vid ett bord bakom min rygg sitter två män i ungefär samma ålder som jag själv, den grånade självsäkerhetens ålder.

De talar högt och ogenerat. Det är lite som en tennismatch. Den ene ligger på framme vid nätet. Den andre slår returer med den överlägsnes välvilja. Under morgondagen ska han tydligen delta i något slags styrelsemöte med anknytning till forskning och klimat.

”Det är bara jag som har ett strategiskt tänkande i den där styrelsen”, meddelar han. Kompisen manar honom att ta chansen att säga sanningen under mötet, och sanningen tycks vara att klimatförändringar och koldioxid är tjafs. Det är ”PK” som har ”invaderat forskningen”.

Den andre hummar och antyder att det där med koldioxiden inte är fullt så enkelt. Men det stora som väntar är ju ändå en ny istid. Det verkar muntra upp kamraten. Om det ändå skulle råka vara så att världen blir varmare så är ju detta med istiden goda nyheter. Han tycks föreställa sig den som en global air condition-installation.

Vi är ensamma i bistron, så när som på personalen. Det blir allt svårare att dölja att jag tjuvlyssnar. Här sitter de, livs levande: de äldre arga och tvärsäkra män som annars brukar förlägga sina politiska hemvärnsövningar till kommentarfält och sociala medier. ”Om den där jävla Greta Thunberg och hennes föräldrar slutar flyga eller inte är helt ointressant! Helt ointressant!”

Så var det fastslaget. Vidare till nästa ämne. Sverigedemokraterna. ”De hade fel. Men de fick rätt”. Just det, ”de fick rätt”. Alla Sveriges problem har med invandringen att göra, okej då, inte alla, men säg 70 procent...

Gång på gång under det senaste året har jag frågat mig varifrån den kommer, den bittra tvärsäkerheten hos så många av mina manliga generationskamrater. De avfärdar klimatdebatten som hysterisk. De ser invandringen som en röta i det svenska samhället. De avskyr feminismen till den grad att det kan slå över i misogyni, kvinnoförakt.

Ja, varifrån kommer de, alla dessa sura män? Kanske från Robinson Crusoes ö.

Robinson är med självklarhet både naturens och Fredags her

Daniel Defoe var 59 år gammal när han i april 1719, för exakt 300 år sedan, gav ut den roman som skänkte både honom och hans skeppsbrutne överlevnadsentreprenör evigt liv. Bokens fullständiga titel var ”The Life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe, of York, mariner: who lived eight and twenty years, all alone in an un-inhabited island on the coast of America, near the mouth of the great river of Oroonoque; having been cast on shore by shipwreck, where in all the men perished but himself. With an account how he was at last as strangely deliver'd by pyrates”.

De var inte rädda för spoilers på 1700-talet.

Men Robinson Crusoe är inte bara en äventyrsroman utan också den moderna projektfixerade medelklassens urberättelse. Med flit och uppfinningsrikedom förvandlar Robinson naturen till ett blomstrande samhälle. Robinson inser att han har sitt öde i egna händer och gör det mesta och bästa av det. Som småföretagare är han en centerpartistisk dröm.

Defoe kom mycket riktigt från en företagarfamilj. Hans pappa hade gjort sig en smärre förmögenhet som köpman i ljusbranschen. Sonen gick i hans fotspår, men satsade på konfektion. Pengarna rullade in och investerades bland annat i spekulativa marktransaktioner. Men efter ett skeppsbrott, där en värdefull last förlorades, gick Defoe i konkurs med skulder motsvarande miljonbelopp.

Så inleddes en, inte helt igenom ädel, skribentkarriär. Politisk journalistik varvades med påhugg som lobbyist och hemlig agent. Under en period återvände Defoe till företagandet och skapade en ny förmögenhet som försvann i ännu en konkurs sedan han dömts till fängelse för att ha författat en satirisk pamflett.

Länge tjänade han tories, som då hade den politiska makten i England. När de förlorade den sålde han sin penna till motståndarna, whigs. Defoes moral kan kanske ifrågasättas, men inte hans flit: han skrev en period helt själv en tidning som utkom tre gånger i veckan, och han publicerade den ena boken efter den andra i alla tänkbara genrer.

Min egen generation europeiska män är kanske den sista som på djupet präglats av den världsbild som förkroppsligas av Defoes mest kända romangestalt, Robinson Crusoe. Vi tar för givet att världen är till för just vår skull. Vi är de mänskliga gudarna; de som skapar, men också de som härskar.

Robinson är med självklarhet både naturens och Fredags herre. På samma sätt har många män i generation vuxit upp, och levt sina liv, utan att behöva motivera rätten till trygghet. rätten till välstånd, rätten att vara den som omgivningen lyssnar på, rätten till bilen, rätten till solen i söder, rätten att leva och konsumera som en romersk kejsare. Dessa rättighetsmonopol är nu alla ifrågasatta.

Jag är på påskresa till England med Robinson Crusoe i bagaget. När vi skulle ge oss av påminde min fru mig om att det är ganska exakt 40 år sedan vi gjorde vår första gemensamma utlandsresa. Det var under påsklovet 1979. Interrail till Paris.

Fyrtio år är lång tid i ett människoliv, knappt en blinkning i människans historia. Men hur har inte världen, på gott och ont, förändrats på dessa fyrtio år! Befästningarna Robinson byggt kring sitt rike smulas sönder, av de tidigare tjänarna som kräver sin rätt och av en natur som påminner människan om hennes hybris, en natur som allt kraftfullare låter henne förstå att hon hittills levt på nåder i en bräcklig slumpens dykarklocka.

Robinson Crusoe får en dag syn på ett fotspår på stranden. Han grips av fasa. Han förstår att han inte kan vara säker på att behålla kontrollen över sin ö. Det är sådana fotspår i sanden, tidens och klimatförändringarnas avtryck, män i min ålder nu ser. Det fyller dem mer med vrede än med skräck: ”Den där jävla Greta Thunberg”.