Ledare: Ryssland spelar högt – med levande mål

Det finns något närmast litterärt i att Putin, som för att fira ettårsdagen av att oppositionsledaren Aleksej Navalnyj greps, kanske är på väg att åter invadera Ukraina. Kopplingen passar dock bättre i en Hollywoodfilm än i den stora konsten.

Undanröjandet av Navalnyj har försett Putin med ett sken av politisk stabilitet. Stigande gas- och oljepriser ger samtidigt en tillfällig ekonomisk uppgång i Ryssland. Någon verklig styrkeposition innebär det inte, men ur Putins perspektiv är tidpunkten just nu bättre än på länge för diverse maktdemonstrationer.

Frågan är dock om den militära mobilisering Ryssland genomfört på senare tid, vid Ukrainas gräns men också med allt fler landstigningsfartyg i Östersjön, bör betraktas som ett tjechovskt gevär på väggen? Och kommer Ryssland i så fall att följa traditionell dramaturgi och avfyra vapnet i fjärde akten?

Risken för ett krig i Europa är större än på mycket länge. Amerikansk underrättelsetjänst hävdar att Ryssland letar efter ett svepskäl att invadera Ukraina, och att det finns en plan att göra det i slutet av januari innan tjälen går ur marken och stridsvagnarna får svårare att röra sig.

En rysk invasion av Ukraina skulle vara en mardröm, för ukrainarna och för hela Europa.

På fredagen utfördes en massiv cyberattack mot Ukraina. Ett 70-tal sajter kopplade till regeringen saboterades och fylldes med hotfulla budskap, och spåren leder mot Ryssland. Så arbetar auktoritära regimer allt oftare, för att destabilisera hela länder.

På fredagen kom så beskedet att beskyddet av Gotland har skärpts, soldater och stridsfordon förflyttats. Senare under helgen har även Oskarshamn fått militär förstärkning. Under helgen har också drönare siktats vid kärnkraftverken i både Forsmark och just Oskarshamn, och möjligen även vid Ringhals och Barsebäck.

Samtidigt är det få saker som är lika pålitliga med Putins Ryssland som just dess opålitlighet. Allt kan vara skuggspel och teater, för att pressa upplevda motståndare och utnyttja hybridkrigföringens möjligheter.

Veckans samtal mellan Ryssland, USA och Nato har inte lett till några resultat. Det var heller inte att vänta. Putins omöjliga krav på att bestämma över andra självständiga nationers säkerhetspolitik kan aldrig bli föremål för förhandlingar. Nato kan inte gärna gå med på att göra vissa länder till andra klassens medlemmar.

Givetvis finns det ändå saker att samtala om. Avtalet om begränsning av medeldistansmissiler som gick ut 2019 borde på sikt kunna ersättas av ett nytt. Mer transparens kring militära övningar måste man också kunna komma överens om. Men den typen av förtroendeskapande åtgärder kräver en god vilja som Kreml ännu inte har visat.

Putin vill gärna att Nato ska rusta ner och lämna både Baltikum och Polen åt sitt öde. Ukraina ser han inte ens som ett riktigt land, utan en buffertzon som i alla lägen ska underordnas Rysslands behov och önskemål.

En rysk invasion av Ukraina skulle vara en mardröm, för ukrainarna och för hela Europa. Men det skulle också stå Putin dyrt. I ett krig är hans stridskrafter överlägsna, men ockupation av mark är kostsamt oavsett vilket motstånd den genererar.

Västvärlden har utlovat ekonomiska sanktioner som blir betydligt hårdare än de som infördes efter annekteringen av Krim 2014. Rysslands medborgare skulle tvingas leva med internationell isolering.

Frågan är om den prislappen är tillräckligt hög för att hindra ännu ett ryskt anfallskrig mot grannen i söder.