Erik Helmerson: Akademien hade ETT jobb – fel beslut att skjuta upp Nobelpriset

No Nobel Prize in literature this year

Det har talats mycket om att Svenska Akademien åter behöver få in en jurist. Det vore rimligare att efterlysa en krishanterare.

Gång på gång har de, gungande som ett roderlöst skepp i kölvattnet av Kulturprofilens vedervärdiga uppträdande, fattat fel beslut. Särskilda fiaskon är förstås fumlet kring advokatbyråns utredning och Horace Engdahls oförmåga att klippa sina emotionella band med profilen.

Detta är vad jag skulle råda Svenska Akademien, om någon nu var enfaldig nog att lyssna på mig:

The show must go on. Att skjuta upp priset är ett misstag. Det är vanvett att Akademien, med sin 232-åriga historia, ser på skandalen ur ettårs- eller till och med pressläggningsperspektiv. Titta på vilka år som Nobelpriset i litteratur inte delats ut – det handlar i stort sett uteslutande om världskrig. Uppehållet kommer bara att orsaka en sak: att år 2018 etsas fast i eftervärldens minne: ”Inget pris? Vad hände då?”

Detta är förstås finemang om Akademiens avsikt verkligen var att ”för all framtid (...) påminna om vad som hände i Sverige hösten 2017”, som DN:s kulturchef Björn Wiman skriver i sin kommentar. Men jag tvivlar på att det var tanken bakom uppskjutandet. Snarare andas det blöta fingrar i luften. Och detta från den enda svenska institution som är helt oberoende av folkets, politikernas eller mediernas tillfälliga välvilja.

Det vittnar i mina ögon om en närmast rörande idealistisk syn på författare.

Ett vanligt argument för att ställa priset har varit en fråga: ”Vem skulle vilja ha det av den här Akademien?”. Det vittnar i mina ögon om en närmast rörande idealistisk syn på författare. ”Hmm, tio miljoner och evig litterär ära? Nä, de där svenskarna har ju gjort bort sig i parnass och minut. Tack men nej tack.”

Mitt råd hade varit: Rensa ut allt som fortfarande andas sexism – de ”unkna machovärderingar” som Kjell Espmark talade om i fredagens DN – och mögliga jävsförhållanden. Ersätt avhoppade ledamöter i den takt det är möjligt. Tillsätt gärna en kriskommission av den typ Espmark resonerar om, efter Wimans förslag från april.

Men se för allt i världen till att dela ut det där priset.

Som det sägs numera: Ni hade ett jobb... Svenska Akademiens enda unika uppgift – i övrigt ger de stipendier och skriver en ordbok – är att för litteraturens och Sveriges bästa dela ut Nobelpriset i litteratur. Det var tydligen ett jobb för mycket.