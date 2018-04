Gunnar Jonsson: Skandalen är Theresa Mays egen

De kom mellan 1948 och 1971, en halv miljon, inbjudna för att arbeta med att bygga upp Storbritannien efter kriget. Windrushgenerationen kallades de efter det första fartyget som anlände från imperiets utposter i Karibien.

Någon borde ha känt till elementära fakta om hur imperiet självklart hängde ihop med invandring.

Dokumenten i ordning hade inte alla, det behövdes inte heller, de kom från gamla kolonier och räknades som lagliga brittiska medborgare. De har bott där med sina familjer i decennier. Men på senare år har åtskilliga av dem trakasserats av myndigheterna, hotats med deportation, blivit av med jobbet eller nekats sjukvård. Behandlingen av Windrushfolket är en pinsam skandal, som nu har tvingat inrikesminister Amber Rudd att avgå.

Rudd försökte skylla på sitt departement. Sedan sa hon till ett parlamentsutskott att inga mål existerade för utvisning av illegala invandrare. Diverse läckor visade att hon antingen ljög eller inte visste vad hon höll på med.

Grundfelet är dock inte Rudds. Den förre konservative premiärministern David Cameron slängde en gång ur sig att nettoinvandringen skulle ned under 100 000 per år. Siffran var helt orealistisk. Hans inrikesminister Theresa May insisterade ändå, och räknade mot allt förnuft även in universitetsstudenter. Därtill ansträngde hon sig för att skapa en ”fientlig omgivning” för papperslösa. Karibierna vet vad det betyder.

May blev Camerons efterträdare. Och Rudd gick lojalt i hennes fotspår på inrikesdepartementet.

En del säger att skandalen handlar om rasism. Men Windrushgenerationen är snarare offer för en sorglig röra av inkompetens. Någon borde ha känt till elementära fakta om hur imperiet självklart hängde ihop med invandring.

På torsdag är det kommunval i Storbritannien. Regeringspartier klarar sig alltid dåligt och Mays hantering av Brexit inger minimalt förtroende. Fallet Windrush ger väljarna skäl att ställa fler frågor.