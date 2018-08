I början av Ayn Rands roman "Atlas Shrugged" minns Eddie Willers hur han i sin barndom beundrade en majestätisk ek som tronade över Hudsonfloden med rötter som grep över hela kullen. Trädet utstrålade styrka, varaktighet och trygghet. En dag slog blixten ner i trädet, och dagen därpå såg en ung Eddie att trädet varit alldeles urgröpt inuti. Det hade ruttnat inifrån för länge sedan. Känslan av en tillit som förlorats slår an tonen för boken om ett samhälle i förfall.

Någon som verkar ha drabbats av samma känsla är ekonomiprofessorn Mariana Mazzucato. I sin nya bok "The value of everything" skärskådar hon ett antal imponerande och starka sektorer inom ekonomin. Det hon ser är bekymmersamt.

Tittar man på de amerikanska börsföretagen så är deras investeringsnivåer de lägsta på 60 år. Snarare än att investera i framtida produktion eller forskning så köper de upp sina egna aktier, ett sätt att öka börsvärde och bonusar och därmed kunna plocka ut kortsiktiga vinster.

Marknadsekonomin bygger på ömsesidigt utbyte av värden, att båda parter tjänar på en affär, vilket bygger social tillit, stigande produktionskapacitet och högre välstånd.

Finanssektorn motiveras med att den underlättar investeringar i den produktiva ekonomin, men som Mazzucato noterar så skulle dess andel av ekonomin i så fall minska i takt med att produktionen accelererade. Nu är det tvärtom. Finanssektorn tycks dessutom vara mer kostsam i dag.

Inte heller riskkapitalbolag är särskilt imponerande, annat än i att belöna sig själva, menar Mazzucato. Venture capital går in i redan ganska mogna tekniker, och private equity går inte sällan ut på att skuldsätta företag som förvaltar vård- eller vattenkontrakt åt det offentliga och därmed blåsa upp börsvärdet så att man kan sälja med vinst.

Läkemedelsföretag utnyttjar patentlagstiftningen för att skydda sig från konkurrenter och sätta skyhöga priser utan koppling till vare sig produktionskostnader eller utlägg för forskning och utveckling – och det som utvecklas är ofta nya varianter av gamla mediciner, för att förlänga patentet.

All denna ekonomiska verksamhet blåser upp börser och BNP till imponerande siffror. Mått som tagits fram för att indikera produktionskapacitet och ekonomisk styrka, och som ofta lyfts fram som bevis på detta. Men är det verkligen vad de mäter?

Inte när det som summeras är så kallad rent-seeking, att plocka ut större värde än man själv tillför. Mazzucato är varken emot börsföretag, finansmarknader eller kapitalism, men hon slår ner på en urgröpning av värdeskapande och produktion som under senare decennier tycks ha blivit allt vanligare; ofta underblåst av billiga krediter samt lagar och regleringar som alltmer skyddar dominanta producenter.

De här företagens beteende äventyrar den fria företagsamhetens grundvalar. Marknadsekonomin bygger på ömsesidigt utbyte av värden, att båda parter tjänar på en affär, vilket bygger social tillit, stigande produktionskapacitet och högre välstånd. Så fungerar de flesta företag och marknader i stor utsträckning också i dag. Även om det mesta av missförhållanden finns på reglerade marknader – som med Mazzucatos uttryck socialiserat risk, och privatiserat vinst – så kommer misstron och motreaktionen det skapar att gå ut över den fria ekonomins möjligheter att fungera.

Mazzucato är själv ett exempel på denna misstro och motreaktion, med lösningar som att ge staten en ännu större roll och ett "vi" som ska styra ekonomin. Det tror jag är helt fel väg.

Jag ser nämligen samma utveckling i offentlig verksamhet. Också här utgör eftersatta investeringar – tydliga inom exempelvis järnväg och vattenledningar – indikationer på att vi kommer att behöva betala mer bara för att få samma tjänster framöver.

Än mer så när det kommer till själva välfärdsstaten. Att ställa ut fler välfärdslöften gick hyggligt i tider då stora generationer förvärvsarbetade och relativt få var unga eller gamla, då priserna pressades av att nya länder i Asien och Östeuropa integrerades i den globala ekonomin, och försvaret kunde nedrustas efter kalla krigets slut.

Den tiden var nyss, men är inte längre. Samma välfärdslöften kommer att bli betydligt mer kostsamma med en högre andel äldre och färre förvärvsarbetande, tilltagande protektionism och geopolitiska motsättningar som kräver stärkt försvar. De flesta stater, om än inte den svenska, är därtill rejält skuldsatta.

Ändå talar få politiker i denna valrörelse om hur de vill prioritera för att värna det viktigaste. De lovar mer, som om allt bara skulle tuffa på.

Därför får jag alltmer känslan av att vandra runt i ett Potemkinsamhälle, bland skönmålade kulisser. Där högt värderade företag vid en närmare titt visar sig vara överskuldsatta och underinvesterade – och där staterna i pålitliga västdemokratier uppvisar samma symtom. Båda tycks ha förslöats och svällt, inte minst genom frestelsen att låna allt billigare.

Och precis som vissa företags beteende riskerar att förstöra grunderna för den fria ekonomin, så befarar jag att misstron och motreaktionen mot statens svek kommer att drabba demokratin och våra fri- och rättigheter.

Utvecklingen är förstås på intet sätt ödesbunden. Men för att kunna åtgärda problemen måste vi se dem.