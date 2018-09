Lisa Magnusson: Frågan är inte om enkla jobb ska finnas, utan om de ska vara lagliga

Vi ska inte ha den här sortens utnyttjande av människor. I detta påstående fastnar alltid diskussioner om arbete för personer utan högre utbildning. Så har det varit vad gäller rut-avdraget, eller ”pigjobb” som vänstern föraktfullt kallar det. Så har det också varit när det lagts förslag om att sänka ingångslönerna för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Och så är det när man talar om så kallade enkla jobb.

Vi ska inte ha detta, och så är det med det. De som så slutgiltigt slår fast den saken anser sig stå upp för den stackars skyddslösa arbetskraften och föra dess talan. Inte bara är det nedlåtande att tycka synd om folk som inte har bett om det, och utan att fråga vad de själva vill. Det gör också bara deras situation värre. För de enkla jobben finns ju redan. Frågan har aldrig gällt deras existens, utan bara hur trygga de ska vara.

Medan Socialdemokraterna käbblar om att ”skapa jobb” via lika otillräckliga som byråkratiskt betungande bidrag till arbetsgivarna har en ny tjänsteekonomi redan växt fram. Där är Uber, som är en taxitjänst privatpersoner emellan, där är Foodora och andra tjänster där frilansande cykelbud levererar mat mellan restauranger och folks hem, och där är appar som Taskrunner och Hinnerdu för allmänna småärenden.

Och så, nu senast, flyttjänsten Tiptapp. ”Ta det piano. Någon annan kånkar”, lockar Tiptapps reklam. ”Du vill få saker körda någonstans – någon har bil, tid över och kan hjälpa till. Voilà! Med Tiptapp får ni kontakt på några få sekunder. Du bestämmer själv vad du vill betala och när du vill ha hjälp. Easy peasy – testa själv! Tiptapp. Help is on the way.”

Det är arbete som inte klassas som arbete och inte ersätts som arbete.

Tiptapp låtsas som det handlar om ett slags avslappnad allmän bjussighet – någon som behöver frakta något otympligt någonstans, en annan som råkar ha ett släp och vägarna förbi, och så transaktionen – ”ett enkelt knapptryck” från avsändaren. Men i själva verket är det ju frågan om arbete utan någon säker inkomst, utan rättigheter, utan semester, pensionsinsättning och försäkringar. Och vad händer om man blir skadad när man kånkar? Eller råkar ha sönder något? Tiptapp avsäger sig allt ansvar för alla problem.

När jag laddar ned appen och loggar in ser jag hur otroligt lite pengar som faktiskt bjuds. 350 kronor för att ta hand om ett släp med skräp, 300 kronor för att flytta ett piano och en soffa mellan två adresser, 50 kronor för att köra en soffa till tippen. Pengarna får den som tar jobbet först när hen checkar in på slutdestinationen, förutom 10 procent som går till Tiptapp.

Det talas om de här it-innovationerna som om det vore den nya tekniken som gjort allt så billigt och smidigt, men i själva verket är det ju det skamlösa utnyttjandet av folk som behöver pengar. Det är arbete som inte klassas som arbete och inte ersätts som arbete. Det är också detta som är problemet. Det handlar inte om att det inte är tillräckligt fint att exempelvis städa, diska, köra bud eller flytta. Det är aldrig förnedrande att se till att försörja sig.

Men det är förnedrande att bli omyndigförklarad, ömkad och lämnad åt sitt öde därför att det känns fel i medelklassvänsterns mage att acceptera att några utför uppgifter som medelklassvänstern själv värderar så lågt. Resultatet blir en marknad av svarta och halvsvarta jobb. Det är många personer det gäller.

Det är populärt att leta efter lösningar som handlar om utbildning, fortbildning, kompetenshöjning. Men alla kan inte vara akademiker. Alla vill inte ens vara det. Många nysvenskar kommer dessutom från länder som är så trasiga att det inte funnits någon skola att tala om. En säkrare väg till integration är att i stället hjälpa dem till arbete.

Och en lite lägre lön är bättre än ingen lön. Det konstaterar också lång rad tunga institutioner, som Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet. Arbetsmarknadsekonomiska rådets forskning visar vidare att personer med enkla jobb över tid höjer sina löner och arbetar sig upp. Den stora, och alltmer oöverbryggliga klyftan, uppstår snarare mellan dem som har ett vitt jobb och de som inte har det. Därför behöver de enkla jobben erkännas, och deras förutsättningar regleras.