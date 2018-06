Lisa Magnusson: Ingen är ”rädd för kärleken”

Tv-serien ”Sex and the city” fyller 20 år. De studenter som nu står och vrålar inför vuxendomen från lastbilsflak runt om i Sverige var alltså knappt mer än en glimt i sina fäders ögon när det första avsnittet sändes.

Det var mycket som var första, eller som åtminstone kändes första, med ”Sex and the city”. Serien introducerade en nymornad feminism vars andedräkt ibland var lite väl unken. Hur frigörande är det egentligen att år ut och år in hävda rätten att, som rollfiguren Samantha säger, ”klä mig som jag vill, och suga av vem jag vill, så länge jag kan andas och gå ned på knä”?

Det framstår till slut mest som ett tappert sätt att hantera en väldigt ensam och tom tillvaro. Men personerna i ”Sex and the city” var inte ensamma. För detta var också den första serie som höll kvinnlig vänskap för något mer och större än ett resesällskap på väg mot kärnfamiljen.

Det finns inga dubbla budskap, inget ”rädd för kärleken”, viskar gamla moster ”Sex and the city”.

Men framför allt är det en insats som denna tv-serie har gjort för kvinnosläktet, även om det liksom hamnat i skymundan: Det var Sex and the city som introducerade begreppet ”he's just not that into you”, han är bara inte så intresserad av dig, som sedermera inspirerade självhjälpsböcker, Oprah Winfrey och en hel Hollywoodfilm med en ensemble av megastjärnor.

Orden yttras först av huvudpersonen Carries nye pojkvän Berger, sedan väninnan Miranda frågat vad han tror om en man som brutit upp dejten tidigt och sagt att han ska ringa henne. ”Åh, han är bara inte så intresserad av dig”, svarar Berger. De andra kvinnorna runt bordet hyschar honom, men orden är förlösande. Miranda ler. Nu slipper hon undra och analysera, hon slipper öda tid och kraft: Han är bara inte så intresserad.

Nog är det en feministisk gärning att ha planterat detta lilla frö av motstånd mot de välvilliga väninnekörernas mest vidspridda vanföreställning: övertygelsen om att män inte vill låta sig snärjas, att det är normalt att de behandlar kvinnor illa, att det är kvinnors uppgift att sitta och vänta, att utstå allt, att urskulda allt.

Två decennier senare kan livsvisdomen spira ånyo i 18-åringarna som nu sitter på sina studentmottagningar och ler mot släkten över smörgåstårtan, medan de sneglar ned i mobilen. Det finns inga dubbla budskap, inget ”rädd för kärleken”, viskar gamla moster ”Sex and the city” till dem. Relationer är svåra. Men om han är något att ha kommer kärleken att vara självklar.