Martin Liby Troein: Venezuela är en politiskt skapad katastrof

Det här är inget sätt att leva på. Det är namnet på den Amnestyrapport över säkerhetssituationen i Venezuela som publicerades i torsdags (”This is no way to live”) .

Människorättsorganisationen beskriver ett land med en stat som är på samma gång havererad och hänsynslös.

Venezuela är ett av världens farligaste länder. Mordfrekvensen 2017 var 89 per 100 000 invånare, vilket – exempelvis – är tre gånger högre än i det också våldsamma Brasilien.

Staten har retirerat från stora områden. Där härskar och strider i stället olika typer av beväpnade kriminella gäng.

När staten väl dyker upp riktar den ett gränslöst våld mot alla som kommer i dess väg. Enligt Amnesty genomförde venzuelanska säkerhetsstyrkor mer än 8 000 utomrättsliga avrättningar åren 2015–2017.

Våldet – både de kriminella gängens och statens – drabbar dessutom de fattiga allra värst.

Statens haveri pågår jämte landets ekonomiska och demokratiska kollaps.

På sätt och vis innehåller Amnestyrapporten få nyheter. Huvudstaden Caracas har länge ansetts lika farlig som motsvarigheter i krigszoner runt om i världen. Men den fyller i konturerna av ytterligare en dimension av den venezuelanska katastrofen.

Statens haveri pågår jämte landets ekonomiska och demokratiska kollaps. Inflationen – hyperinflationen för att vara korrekt – ligger en bra bit över 1 000 procent. Reallönerna har urholkats.

Människor svälter i det oljerika landet.

Och efter nästan två decennier av attacker på den fria pressen och domstolarna förvandlades Venezuela alltså i praktiken till en fullskalig diktatur förra sommaren. Då tog regeringen ifrån det oppositionskontrollerade parlamentet dess makt. Presidentvalet tidigare i år var en fars.

Rapporten påminner också om till vilken grad Venezuelas katastrof är en konsekvens av politiska beslut. Statens brutalitet är ett resultat av en militarisering av polisens arbete som inleddes under tidigt 2000-tal.

Visst har situationen på alla dimensioner försämrats dramatiskt i Venezuela sedan Nicolás Maduro tog över. Men på samma sätt som det ekonomiska och demokratiska sönderfallet ytterst är ett arv från Hugo Chávez är den lika delar hänsynslösa och havererade staten också det.

Det här är inget sätt att leva på, är alltså namnet på Amnestys rapport. Det beskriver väl situationen i Venezuela. Därför befinner sig över två miljoner människor på flykt. Det är den största flyktingkatastrofen i Latinamerika i modern tid.

Tragiskt nog är det en rakt igenom politiskt skapad katastrof.