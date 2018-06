Matilda Molander: När patienter dör är det inte någon annans fel

Politiker har huvudsakligen två uppgifter: att fatta beslut och att sedan se till att de genomförs. Ledningen för Stockholms läns landsting har misslyckats med båda.

Bygget av Nya Karolinska sjukhuset i Solna har kommit att bli en evighetsskandal med återkommande konsultfakturor och jävsanklagelser. Men problemen i organisationen är betydligt värre än dyra notor och felkonstruktioner.

Problemen på sjukhuset är betydligt värre än dyra notor och felkonstruktioner.

Våren 2017 börjar köerna till operation för svårt sjuka cancerpatienter att växa kraftigt och sjukhusledningen larmas i flera mejl från lägre chefer. "Vår bedömning är att vi vid slutet av sommaren kommer ha minst 175 cancerpatienter som inte har fått vård inom acceptabel tid! Flera av dessa cancrar kommer att bli inoperabla under den tiden... och en del kommer att ha avlidit."

När landstinget hör av sig till sjukhuset efter signaler om problem med köerna får de till svar att läget är under kontroll. Samma besked ges till Danderyds sjukhus när de erbjuder sig att operera några av Karolinskas patienter. Trots försäkringarna om att allt är under kontroll eskalerar situationen under sommaren och ett 60-tal personer får vänta så länge på operation att det till slut blir för sent.

När det hela avslöjades av DN i höstas lät sjukhusledningen den erfarne utredaren Anders Milton göra en extern granskning av händelseförloppet. Han drog då slutsatsen att sjukhusdirektören Melvin Samsom inte fått tillräcklig information för att kunna agera i tid.

Tisdagens nya DN-granskning visar dock att Samsom visst tagit del av information om att patienter skulle dö om inga åtgärder vidtogs. Sin brist på handlingskraft förklarar han nu med att det inte var tillräckligt tydligt att verksamheten behövde hjälp för att kunna lösa situationen.

Sjukhusdirektören har alltså fått besked om att patienter riskerar att dö, men inte uppfattat situationen som akut nog för att ta reda på om problemet verkligen har fått en lösning. I stället skyller han på att hans anställda inte tydliggjort att detta angick honom.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har på samma sätt fått signaler om problem med vårdköer, men lutat sig tillbaka efter sjukhusledningens besked att situationen är under kontroll. Till viss del är det förståeligt, politikerna ska kunna lita på vad sjukhuset säger. Att allvaret i situationen mörkats måste få konsekvenser. Ansvaret för styrningen av Karolinska vilar dock ytterst på politikerna.

Att landstinget byggt ett sjukhus onödigt dyrt är illa. Att vården i fråga har en så dålig ledning att larm om att patienter är på väg att dö på grund av vårdköer inte leder till åtgärder är oacceptabelt.