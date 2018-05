Per Svensson: Amazon är internets svar på det romerska imperiet

När blir Amazon ett monopol? Frågan ställdes av magasinet The Atlantic förra sommaren. Nätjätten hade just förvärvat den ekoprofilerade amerikanska livsmedelskedjan Whole Foods Market. Priset var drygt 13 miljarder dollar.

Men, noterade Atlantic, bara en timme efter att affären blivit offentlig hade Amazons börsvärde ökat med 14 miljarder dollar: ”I princip köpte Amazon landets sjätte största matkedja för ingenting.”

Det normala är annars att aktiekursen backar efter ett stort företagsköp. Varför avvek Amazon från mönstret? En delförklaring skulle enligt The Atlantic kunna vara att investerarna numera tror att den ”enorma ekonomiska makt” som finns koncentrerad hos Amazon i grunden har förändrat konkurrensvillkoren inte bara på detaljistmarknaden utan i den bredare amerikanska ekonomin.

Amazons grundare och vd Jeff Bezos ska, enligt legenden, ha dragit upp riktlinjerna för sitt företag under en bilresa från New York till Seattle i början av 90-talet. Han startade sedan Amazon i sitt garage som ett digitaliserat postorderföretag nischat på böcker.

I dag är Bezos världens rikaste individ. Finansmagasinet Forbes uppskattar att hans förmögenhet närmar sig 133 miljarder dollar, det vill säga drygt 1 143 miljarder kronor. Bezos skulle personligen kunna betala ett års utgifter i den svenska statsbudgeten och ändå få 200 miljarder kronor över att slösa på något roligt.

Vid sidan av Amazon äger han den ena av USA:s två dominerande kvalitetstidningar, Washington Post, samt ett hobbybolag i rymdbranschen, Blue Origin. Moderskeppet Amazon patrullerar ett snabbt växande universum. Nätvaruhuset är inte längre bara ett nätvaruhus, det tycks också sträva efter påtaglig närvaro i köpcentrum och på butiksgator.

I en kommentar till Amazons köp av Whole Foods Market konstaterade den liberala tidskriften New Republic att Jeff Bezos vision ”the Everything Store” uppenbarligen ska förstås ”skrämmande bokstavligt: Amazons mål är att lägga under sig handeln som sådan, både den digitala och den fysiska.”

Till detta kommer att varuset numera inte bara säljer varor utan också producerar dem. Den amerikanska vänstertidningen The Nation försökte i en lång essä i vintras (15/2) förmedla en bild av Amazons närmast megalomaniska mångsidighet. Vid sidan av den gamla kärnverksamheten ägnar sig företaget åt bokutgivning, film och tv-produktion, lånemarknaden, ”hemleveranser av restaurangmat”, säljer webbannonser, hanterar data åt amerikanska underrättelsetjänster, driver världens största plattform för streamade videospel, tillverkar ett växande antal produkter ”från blusar till batterier”, och har ”till och med avancerat in i sjukvården”.

The Nation sammanfattar: ”Bezos har format sitt företag med en mer radikal målsättning än att bara dominera marknaderna, han har byggt Amazon för att ersätta dem. Hans vision är att Amazon ska bli affärslivets grundläggande infrastruktur.”

Det är detta som är det monopolistiska hos Amazon. Företaget står för närmare hälften av den amerikanska e-handeln, men den i sin tur svarar än så länge bara för en tiondel av den samlade handeln i USA. Det är inte i första hand dessa marknadsandelar som får Amazon att framstå som internets motsvarighet till det romerska imperiet. Det som karaktäriserar Bezos och hans företag är att de liksom romarna inser den fundamentala betydelsen av att vara i besittning av ett effektivt vägnät.

Amazon har systematiskt byggt sin egen infrastruktur; både i den digitala och i den fysiska världen. Amazon Web Services är ett av världens största molnföretag med Netflix, Slack och den amerikanska regeringen bland kunderna. Amazon har också konstruerat en traditionell men hypereffektiv logistisk struktur: lager, transportplan, lastbilar.

Det är en gammal insikt att den som kontrollerar vägarna också kan kontrollera flöden av varor och tjänster. När nya vägar har skapats har det också öppnats möjlighet för kreativa, inte sällan hänsynslösa aktörer, att skapa sig stora förmögenheter och därmed också stor makt.

I essäer och artiklar om Amazon lyfts järnvägsexpansionen i 1800-talets USA ibland fram som en illustrativ historisk parallell: om Bezos lyckades köpa en livsmedelskedja för ingenting så kunde driftiga entreprenörer få sina järnvägslinjer gratis. Tricket var enkelt. De visste själva var linjerna skulle dras och såg till att köpa upp mark kring framtida stationer. När järnvägen sedan byggdes steg markvärdet dramatiskt. Ödemark hade förvandlats till stadstomter.

Lagligt? I boken ”Age of Betrayal. The Triumph of Money in America 1865-1900” (2007) berättar journalisten Jack Beatty om hur lätt det var för järnvägsmagnaterna att runda besvärliga politiker och myndigheter. I Illinois förbjöds järnvägsbyggarna Illinois Central att grunda städer längs sin linje. Entreprenörerna skaffade sig då ett bulvanbolag som använde en och samma stadsplan för 33 stationsstäder. I alla dessa städer var gatorna namngivna på samma sätt, från öster till väster. ”Träd” var temat. Mulberry street, Walnut street, Chestnut street, Oak street och så vidare.

Sedan länge går det välunderbyggda rykten om att Amazon är på väg till Sverige. Finns det skäl att frukta den etableringen? Många säger nej, med motiveringen att näthandeln har utrymme för fler aktörer, och för övrigt är ju Amazon ett effektivt bolag som gör tillvaron enklare och billigare för sina kunder.

Så kan det vara. Men låt mig hämta ett motargument från 1520-talet. Huset Fuggers, den tidens mäktigaste finans- och industrikoncern, hade fått sina lönsamma monopol ifrågasatta. Jakob Fugger skickade då ett brev till kejsaren Karl V och påminde honom om att monarken hade Fuggers att tacka för sin krona. Det var Fuggers som försett Karl med den enorma summa han behövtför att muta de furstar som utgjort valkollegium.

Politisk makt och ekonomisk makt har aldrig var två skilda företeelser. Nätet är vår tids järnväg, bara än mer omvälvande och samhällsförändrande. Det har länge funnits något äppelkindat oskuldsfullt i vårt förhållande till nätjättarna: Facebook, Google, Amazon. Nu har vi börjat uppmärksamma integritetsproblematiken. Hög tid att också ta maktproblematiken på allvar.

En av av de mäktigaste järnvägsmagnaterna hette Jay Gould. Så här sammanfattar Beatty den roll Gould spelade i det sena 1800-talets USA: ”Han ställde aldrig upp i något val, han förlorade aldrig något val - han härskade.”