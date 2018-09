Per Svensson: Fuck verkligheten, här skapar vi politiska historier

När det hålls val till delstatssenaren i New York i höst kan det 27-åriga politiska stjärnskottet Julia Salazar känna sig säker på att vinna. Förra veckan säkrade hon med god marginal sin kandidatur i Demokraternas primärval i norra Brooklyn.

Det är anmärkningsvärt, inte bara för att Salazar med amerikanska mått mätt är påfallande vänsterradikal, inte bara för att hon tidigare varit abortmotståndare och republikan, utan också för att hon med en formulering från en artikel i New York Times, ”Julia Salazar The Left’s Post-Truth Politician”, är ”allergisk mot sanning”.

Salazar verkar ha haft samma förhållande till sig själv som en romanförfattare till sina gestalter. Hennes bakgrund har framstått som smått idealisk för en trovärdig vänsterkandidat: invandrare från Colombia, arbetarklass, uppvuxen med ensamstående mor, lyckats ta examen på prestigeuniversitetet Columbia.

Inget var sant. Julia Salazar är född i Florida, växte upp i ett medelklasshem, har en ”trust fund” på 685 000 dollar, har inte någon Columbiaexamen, men i gengäld en mamma som fullgjort collegestudier.

Det finns ingen sanning, ingen lögn, bara mer eller mindre bra berättelser?

Dessa avvikelser från faktiska förhållanden tycks inte ha påverkar väljarnas förtroende för Julia Salazar. Beror det bara på att den patologiske storljugaren i Vita huset får alla andra lögnare att framstå som oskyldiga äppelpallare? Eller har postmodernismen slutligen erövrat också politiken? Det finns ingen sanning, ingen lögn, bara mer eller mindre bra berättelser?

Hypotesen kan tyckas motsägas av att ”autenticitet” samtidigt har blivit ett allt effektivare framgångsrecept: väljare, i synnerhet unga väljare, flockas kring grånade vänsterister vars främsta attraktionskraft ligger i att de aldrig låtit verkligheten utöva något inflytande på det politiska program de anslöt sig till när revolutionen var ung. Också denna "äkthet" förutsätter med andra ord ett slitstarkt fantasliv.

En av de grå ikonerna har nyligen porträtterats i New York Magazine; ”Jeremy Corbyn, 1970s revanchist, is suddenly the face of the new new left” (6/8). Corbyn framstår som en arketypisk brittisk medelklassradikal. Flygbladet i ena handen. Tekannan i den andra. Kanske är det därför, för att han har händerna fulla, som han haft så svårt att hantera antisemitiska ressentiment och håller sig med rådgivare som har ett problematiskt förhållande till stalinism och våldsromantik.

Man kan inte utesluta att jeremy Corbyn blir brittisk premiärminister. Saliga äro lögnhalsarna och de obotfärdiga farbröderna, ty de skola vinna valen.

