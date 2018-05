Per Svensson: Han var en av Folkhemmets fastighetsskötare

Han var statsminister. Det finns skäl att framhålla det, eftersom han hade lång tid på sig att bli bortglömd.

Ola Ullsten var regeringschef från 18 oktober 1978 till 12 oktober 1979. Hans regering var en av den bräckligaste i svensk historia, men kanske också en av de självsäkraste. Alla var ju folkpartister, mer eller mindre, och det ligger i detta partis natur att veta bäst.

Problemet är att det ”folk” Folkpartiet vänt sig till inte alltid förstått det. Ullsten påstås ha hävdat att politiken är för viktig för att man ska anförtro den åt väljarna. Det var ett skämt, av fokpartistisk typ.

I rättvisans namn: Ullsten och Folkpartiet har också gjorts till föremål för skämt. Ola Ulsten inkarnernade just det där lite fyrkantigt präktiga som många har tyckt, och tycker, kännetecknar svenska liberaler. Johan Hakelius sammanfattade vid något tllfälle kraven för att ”bli insläppt” i Folkpartiet: ”pressveck på jeansen och en hyfsad frimärkssamling”.

Den förre DN-redaktören Mats Bergstrand skrev om Ola Ullsten i Bonniers samlingsverk ”Sveriges statsmininstrar under 100 år”. I förordet konstaterade Bergstrand att många har svårt att ”hålla anletsdragen i ordning när efterkrigstidens parlamentariskt svagaste och mest kortvariga statsminister ska avhandlas”.

Mats Bergstrand vill därför åstadkomma en ”äreräddning”, men får konstatera att han kanske inte lyckats med detta fullt ut.

Ullsten var mer än en parentes i kanslihusets regentlängd

Det förklaras delvis av att hans huvuduppgift varit att skildra ”statsminstern”. Ullsten var dock, som framgår av Bergstrands biografi, mer än en mer eller mindre viktig parentes i kanslihusets regentlängd. Han personfierar på många sätt ett svenskt politiskt ideal: den pragmatiska samhällsarbetaren, folkhemmets fastighetsskötare.

Ändå är det en spridd uppfattning att Ola Ullsten toppade sin politiska formkurva under den katoriska period då han erövrade statsministerposten. Just då var det mer House of Cards-intriger än samförstånd som präglade svensk politik.

Centerledaren Thorbjörn Fälldins borgerliga trepartiregering hade kollapsat på kärnkraften. Hur skulle regeringsfrågan nu lösas? En tvåpartiregering? M plus FP? Det kunde verka logiskt. Men Ullsten, som nyss blivit partiledare, efter att ha tagit socionomexamen, varit fpu-ordförande, skrivit ledare på DN, burit halmhatt, strävat på i riksdagen och varit biståndsminster, visade i stället prov på de färdigheter i maktspelandets konst som varje ungliberal förvärvat på partiets kindergarten och såg till att fp blev solo i regeringen.

Varför detta? Mats Bergstrand slår fast att Ola Ullstens bärande politiska mission var att ”ta död på blockpolitiken”. Folkpartiregeringen skulle bana väg för en framtida koalition mellan FP och S. Av detta blev dock inget. Palmes taktiska manövrar efter känkraftsolyckan i Harrisburg satte stopp för det.

Men i dag, när så många analytiker går bet på uppgiften att förklara hur två lag ska kunna fortsätta spela match när ett tredje blockerar planen, kan det finnas skäl att dra sig till minnes Ola Ullstens ambitioner.