Per Svensson: Vi går mot värmedöden var vi går

Världens sista nordliga trubbnoshörning av hankön är död. Han hette Sudan. Sydsvenskans kulturmedarbetare, Patrik Svensson, skrev förra veckan (22/3) en tankeväckande artikel om den djupare innebörden av denna dystra nyhet. När Sudans dotter och dotterdotter dött kommer det inte att finnas en enda nordlig trubbnoshörning kvar i världen. Ännu en art har försvunnit.

De senaste åren har den ena larmrapporten efter den andra slagit fast att naturen snabbt blir allt mer livlös. Enligt den internationella plattformen för kunskap kring ekosystem och biologisk mångfald, IPBES, kan klimatförändringar ha halverat antalet fågel- och däggdjursarter i Afrika 2100. Men utglesningen av naturen pågår redan. En färsk forskningsrapport visar att mängden flygande insekter i Tyskland har minskat med 80 procent på tre decennier, för att bara ta ett exempel i mängden. Djuren trängs tillbaka. Populationerna smälter samman. Arter dör ut.

Djurarter har utplånats för. Flera gånger i gigantisk skala. Men de stora katastroferna ligger många miljoner år tillbaka och orsakades av asteroidnedslag och vulkanutbrott. Den här gången är det människan som är asteroiden, det är hennes städer och hennes flygplatser och hennes köpcentrum och hennes jordbruksfabriker som är vulkanerna. Patrik Svensson gör en koncis sammanfattning av skuldfrågan: ”Människan är ensam skyldig, genom målmedveten förstörelse av habitat och miljö, den massiva utträngningen av alla arter utöver människan själv och hennes tamdjur.”

Ihrem Ende eilen sie zu, sin undergång ilar de till mötes. Gudarna bygger sin ståtliga boning, Valhall, i Wagners ”Rhenguldet”, men den listige skälmen Loge kan redan avslöja hur det kommer att sluta - i Ragnarök.

Apokalypsen är vår favoriserade fantasi om världens undergång. Den stora världsbranden. Rök och eld. Berg sjunken, djup stån upp! Pukslag och trumpeter. Lågorna slukar Valhall. Jerikos murar störtar samman. Facebook finns inte mer.

Varför har just denna version av världens undergång blivit så populär? Den smickrar oss människor, tilltalar vår fåfänga. Vi spelar huvudrollerna i ett påkostat drama, en katastroffilm av blockbuster-format. Vi är både offer och gärningsman. På grund av oss syndafloden.

Klimatkrisen, både den som har med koldioxid att göra och den som tar sig uttryck i Donald Trumps Twitter-utsläpp, har radikalt förstärkt de apokalyptiska dystopiernas trovärdighet.

Men min hustru, som är litteraturvetare och intresserar sig för den forskningsinriktning som kallas ekokritik, berättar för mig att där föreställer man sig i dag undergången snarare som ett långsamt utslocknande, noshörning för noshörning, art för art. Människan vandrar genom världen, förvandlar den till odlingsarealer och avverkningsytor och parkeringsplatser och externa handelsplatser med byggvaruhus och hamburgerrestauranger och släcker samtidigt den ena stjärnan efter den andra på firmamentet. Till sist sveps vi in i mörker och somnar.

T S Eliots profetia från dikten ”The hollow men” besannas. Världen går under inte i en explosion utan med ett gnällande.

I ett sådant scenario är människan varken en asteroid eller en vulkan, utan en bulldozer med hybris. Macbeth blir den arketypiska människan. Han trodde sig vara utkorad till härskare. Men när han har begått sina mord, när han har vadat genom blod i jakten makt, upptäcker han att allt detta larm, all denna upphetsning, the sound and the fury, inte betydde något alls, att makten bara var ett flackande ljussken, att han i själva verket varit monotonins och meningslöshetens maktlöste tjänare: ”I morgon och i morgon och i morgon kryper i sakta mak från dag till dag, till sista stavelsen i livets bok... ”

Vad blir det sista ordet i den boken? Värmedöden, kanske. Numera kan man tänka sig värmedöden som ett mer lokalt och avgränsat fenomen, låta det syfta på framtiden för människan och den specifika värld hon gjort till sin. Men i första hand är ”värmedöden” kodordet för en teori om universums undergång. Ett tillstånd då alla temperaturskillnader är utplånade, allt är ett och samma, en helvetisk homogenitet.

Det finns något fascinerande, i att det enligt den judiskt-kristna traditionen också var så allting startade, fast homogeniteten då snarast var gudomlig: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet.” Så inleds första kapitlet i första Mosebok, Genesis.

Vi vandrar i Guds fotspår, men åt motsatt håll.

Från tomhet till tomhet, från mörker till mörker, från intet till intet; en perfekt dramaturgisk båge. Många av oss gillar sådana. Många av oss gillar också, även om vi kanske inte erkänner det, tanken på att vara skapad till Guds avbild.

Genesis skildrar hur Gud skapar skillnaderna och mångfalden: mörker och ljus, hav och land, sol och måne, natt och dag, man och kvinna. Han skapar också alla de fröbärande örterna och boskapsdjuren och kräldjuren och fåglarna och fiskarna och de vilda djuren; hela den myllrande och färgsprakande naturen.

Människan kontrar genom att skapa kulturen. Hon börjar i blygsam skala med konsten att göra upp eld och avbilda bytesdjur på grottväggar och har nu nått fram till twitterstormar och Magnum med mintsmak. Den berättigade stoltheten över dessa triumfer grumlas ändå en smula av den växande insikten att de skapats och fortsätter att skapas på bekostnad av den mer primära skapelsen, naturen. Vi vandrar i Guds fotspår, men åt motsatt håll.

I riktigt mörka stunder kan man gripas av misstanken att inte bara naturen utan också kulturen är på väg mot värmedöden, ett tillstånd är alla skillnader utplånats.

Digitaliseringen och globaliseringen driver fram två skenbart motsatta men i praktiken samverkande megatrender: konvergens och fragmentering. Överallt i världen samma glassar och samma amerikanska tv-serier. Överallt en flykt från det offentliga till stamgemenskapen på nätet eller i politiken. Den värld man möter blir alltmer likformig, homogen, artfattig.

Det är kanske så världen går under: inte med en explosion utan med den belåtna sucken från en twittertroll som slickar på en Magnum intense dark.