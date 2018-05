Per Svensson: Vi som alltid räckte upp handen har fortfarande rätt

Trädgårdscentret i Hale i sydvästra Cornwall har en förvånansvärt välsorterad bokavdelning. Det är där jag hittar dem — en serie parodier på de klassiska Fem-böckerna, Enid Blytons berättelser om fyra barn och en hund som alltid dras in i äventyr på den brittiska landsbygden.

Vidarediktningen på konceptet har en något mer vuxen karaktär med titlar som ”Five Go Gluten Free”, ”Five Give Up the Booze”, ”Five Get on the Property Ladder” och ”Five Get Beach Body Ready". Men den titel jag inte kan motstå är ”Five Escape Brexit Island”.

Julian, Dick, Anne, George och den trogne vovven Timmy blir den här gången inspärrade i en mystisk fästning på en officiellt icke-existerande liten ö vid Devons kust. De är inte ensamma. Här finns ett fyrtiotal medelålders män i gula overaller. Fästningen är ett hemligt interneringsläger. De fängslade männen är akademiker med misstänkt opatriotiska böjelser. De har visat intresse för att jobba utomlands.

Parallellt med ”Five Escape Brexit Island” läser jag en annan Brexit-anknuten bok, vars grundtes nu åberopas också i den svenska politiska debatten: "The Road to Somewhere. The Populist Revolt and the Future of Politics” av David Goodhart, journalist med ett förflutet som korrespondent för Financial Times och chefredaktör för magasinet Prospect.

Goodharts pappa var konservativ parlamentsledamot. Själv fick han sin grundläggande skolning på Eton. Men trots, eller möjligen tack vare vare denna privilegiepräglade bakgrund, kom han som vuxen att identifiera sig med en bred liberal vänster. I det avseendet var han, om han får säga det själv, typisk för just sin sort: uppvuxen under de kulturrevolutionära decennierna (60-och 70-talet), universitetsutbildad, verksam i en prestationsinriktad medelklassprofession.

Det är det det förment självklara i denna identitet han vill ifrågasätta i "The Road to Somewhere"

Enligt David Goodhart kan invånarna i ett högutvecklat samhälle som det brittiska grovt delas in i två ”stammar”: Anywheres, dit han räknar ungefär en fjärdedel av britterna och Somewheres, som han uppskattar utgör ungefär hälften av befolkningen (resten befinner sig någonstans mittemellan). Den första kategorin, de som kan leva och verka lite var som helst, kännetecknas av att de har och bejakar förvärvade identiteter. De är vad de gjort, och gör sig, till. Moderniteten är deras hemland; meritokrati deras credo. Goodhart sammanfattar de ideal som dessa Anywheres bekänner sg till med begreppet ”progressiv individualism”.

Somewheres står för och söker det motsatta: rotfasthet, tillhörighet, trygghet.

Och vilka kriterier är det som avgör om man blir en Anywhere eller en Somewhere? Den enskilt viktigaste faktorn är utbildning. Den typiske representanten för gruppen Anywheres räckte alltid upp handen på samhällskunskapslektionerna, fick bra skolbetyg, pluggade på universitet och flyttade sedan till en större stad för att göra karriär. Det är vi som nu utgör ”etablissemanget” och det är vi som nu, om man ska tro Goodhart, får bakläxa av alla de Somewheres som vi har toppridit, sett ner på och läxat upp.

Populismen blir så sedd den rotfasta majoritetens hämnd på de arroganta plugghästarna. Det blir, ska man förstå, förståeligt att nästan 56 procent av invånarna i Cornwall röstade för Brexit trots att regionen varje år får 60 miljoner pund i EU-stöd.

Den liberala demokratins ordningsmän kan framstå som odrägliga besserwissrar.

Ja, jo, tänker jag och återvänder till de första sidorna i ”Five Escape Brexit”. Julian passar där på att ge en plebejisk försäljare av bussbiljetter en välbehövlig lektion. Man kan inte säga ”PIN-number”. Det är ”enormt tautologiskt”. (PIN står ju för personal identification number).

”You are so unutterably horrible sometimes, Julian", suckar Anne.

Det kan ligga något i det. Den liberala demokratins ordningsmän — lärare, ministrar, chefsekonomer, journalister, allehanda akademiska specialister — kan inte sällan framstå som odrägliga besserwissrar.

Vi kan också, mycket ofta , trots vårt bejakande av mångfald, skillnader och förändring framstå som närmast parodiskt konforma. Kring Stureplan i Stockholm råder uniformstvång för män i yngre medelåldern: blå kavaj, skjorta utan slips, chinos. På större redaktioner kan förutsägbart många svara ja på åtminstone två av tre frågor: Någon gång röstat på Miljöpartiet? Är eller varit vegetarian? Lärarbarn?

Våra anspråk på att få lägga verkligjeten tillrätta är inte nya. De ”exam-passing classes” Goodhart beskriver har funnits länge. Redan Martin Luther kunde i en predikan uppmana fäder att sätta sina söner i skolan med motiveringen att barnen då skulle komma i åtnjutande av både pengar och makt. Furstarna kan inte klara sig utan kunniga rådgivare. När fred råder är det därför pennan och inte svärdet som styr.

Det speciella med just vår tid skulle, om man får tro Goodhart, vara att de senaste decenniernas våldsamma breddning av den högre utbildningen fått stammen av Anywheres att svälla till den grad att Somewheres fått allt svårare att göra sig gällande.

Man kan förföras av förklaringspotentialen hos David Goodharts begreppspar. Det knyter an till andra populära, förenklande scheman som 1800-talssociologen Ferdinand Tönnies begrepp Gesellschaft /Gemeinschaft, det vill säga å ena sidan den individcentrerade moderniteten och å andra sidan den organiska gemenskapsvärlden.

Men världen är alltid mer komplex än modellerna.

Jag lyssnar på Jussi Björling: ”Sverige”, Wilhelm Stenhammars tonsättning av Heidenstams dikt med de underbara raderna ” Fall julesnö, och susa djupa mo! / Brinn, österstjärna, genom junikvällen!” Sedan cyklar jag till jobbet genom det liladoftande syrenregnet. Jag vill aldrig vara någon annanstans än här, i försommarens förlovade land. Och ändå uppfyller jag alla Anywheres-kriterier.

Goodhart föregriper sådana invändningar. Han framhåller att olika förhållningssätt kan existera sida vid sida hos var och en oss.

Men kan de också läggas till grund likvärdiga och samexisterande samhällsmodeller?Slutraderna i Heidenstams dikt ger svaret, och det är nej: ” ...du land där våra barn en gång få bo/ och våra fäder sova under kyrkohällen”. Platsen är reserverad för den som ärvt den av sina föräldrar.

Det är den politiska dimensionen av Somewhere-filosofin. Alla har från födseln sin fixerade och bestämda plats. Anywhere-tänkandet är ett annat: Alla har rätt att söka sig en ny plats i världen, men för att det ska vara möjligt måste också de grundläggande reglerna vara universella. Populismen är partikulär och begränsande. Den liberala demokratins anspråk är gränslösa. Det är en avgörande skillnad och det är också skälet till att Anywheres inte bara framstår som besserwissrar utan också har rätt.