Veckans många politiska skandaler har en sak gemensamt: de berör de inblandade partiernas hjärt- och smärtpunkter och kan därför få betydande konsekvenser inte bara för de direkt inblandade personerna.

Att Maria Wetterstrand och Miljöpartiet tycks ha svårt att förstå det problematiska i att både utreda biobränslets framtid i flyget och att vara styrelseledamot och aktieägare i ett bolag med intressen i biobränslets framtid kan förmodligen förklaras av att för dem är ändamålet så mycket viktigare än medlen. Allt som kan bidra till att skapa ett fossilfritt samhälle är bra, varför det strängt taget inte kan uppstå några verkliga intressekonflikter.

Men i själva verket förhåller det sig tvärtom. Just för att klimatkrisen gör genomgripande omställningar nödvändiga, både på system- och individnivå, är det extra viktigt att vara petnoga med demokratins formalia.

Liberalernas två akuta skandaler skapar pedagogiska problem för partiet när det kommer till två av dess paradfrågor: EU och skattepolitik.

Några månader före ett EU-val som kommer att präglas av offensiva populister som exploaterar föreställningen om en växande klyfta mellan ”eliterna” och ”folket” tvingas Liberalerna sparka sin toppkandidat till parlamentet, Cecilia Wikström, och erkänna att de först nu förstått att det kan vara förenat med trovärdighetsproblem att både vara högarvoderad EU-parlamentariker och lika högarvoderad ledamot i två bolagsstyrelser.

Och samtidigt som Liberalerna firar att partiet till sist lyckats få värnskatten avskaffad vägrar riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl förstå att det kan vara knepigt att bemöta påståendet att L är en kamporganisation för de privilegierade när man samtidigt själv tjänar pengar på att hyra bostad av sin man. I stället stänger hon av sin telefon och tar en ”timeout”, vilket säkert många andra också skulle vilja göra när det blir besvärligt på jobbet.

Följderna för Centerpartiet kan bli allvarliga om inte byken tvättas,

I helgen har Liberalerna haft riksmöte i Västerås. På programmet stod också en festkväll med dans. En DJ med fingertoppskänsla hade valt den gamla diskodängan ”Do the Hustle”.

Och så har vi Eskil Erlandsson och Centerpartiet. Där är många frågor ännu obesvarade. Men klart är ändå att den prominente partiveteranens sorti från riksdagen inte är slutet på affären.

Partiledningen har uppenbarligen under lång tid känt till anklagelserna mot Erlandsson. När hans beteende mot kvinnliga riksdagskollegor sent i höstas aktualiserades genom direkta påstötningar från Moderaternas gruppledare Tobias Billström uppmanade partiledningen honom att avgå. Men allt sköttes ”inom familjen”, under diskretionens paraply.

Lätt att misstänka att Centerpartiets ledning inte ville riskera en metoo-debatt under regeringsbildningen och därför valde att ”glömma” och ”gömma” affären Erlandsson i väntan på lugnare tider. Sådant brukar straffa sig. Ett parti som dessutom i hög grad har kvinnliga väljare att tacka för sin position bör nu noga överväga hur ansvar ska tas och utkrävas. Följderna för Centerpartiet kan bli allvarliga om inte byken tvättas, genast och energiskt. Det finns inte så få exempel på hur skandaler förskjuts från händelsen i sig till hur den har hanterats.

Fyra skandaler. Tre partier, just de tre partier som skulle kunna utgöra den svenska politikens matchvinnande mittfält. Och så denna osannolika svit av självmål. Sorgligt. Illavarslande.