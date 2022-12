Ledare: Skippa protektionismen, USA – gör klimatlagen historisk på riktigt

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Joe Bidens gröna omställningslag som klubbades i augusti är en klimatpolitisk revolution. Motsvarande 3 800 miljarder kronor viks åt investeringar, subventioner och skattelättnader i syfte att bana väg för fossilfri energiproduktion och en renare tillverkningssektor med förgreningar i hela landet.

Går allt enligt plan har USA utmärkta möjligheter att minska utsläppen med 40–45 procent till 2030 från 2005 års nivåer, enligt en analys av konsultbolaget Rhodium Group. Undra på att den amerikanska miljörörelsen kallar lagen en ”historisk bedrift”. Eller att Svenskt Näringsliv refererat till den som ett ”klimatpolitiskt framsteg av enorma mått”. Eller att tidskriften Economist träffande beskriver den som ”bristfällig men nödvändig”.

Problemet är att klimatsatsningen i viktiga avseenden är svårt protektionistisk. Bidens paket är i praktiken utformat för att skapa arbetstillfällen på gamla industriorter i ”hjärtlandet” som inte mäktat med globaliseringens stenhårda strukturomvandlingar. En hedervärd målsättning förvisso, men tillvägagångssättet är för korttänkt.

Ta satsningen på elbilar, det viktigaste och mest uppmärksammade exemplet. Monteras bilarna på amerikansk mark? Skattelättnad, annars inte. Tillverkas batterierna, eller till och med batteriernas insatsdelar, i en amerikansk fabrik – allra helst i någon avkrok där tillväxten är låg? Skattelättnad och skattelättnad. Bryts mineralerna som ingår i batterierna i en amerikansk gruva, kanske till och med i det fattiga West Virginia? Skattelättnad igen.

Planen är att batterierna i samtliga elbilar som säljs på den amerikanska marknaden ska tillverkas helt och fullt i USA, Kanada eller Mexiko från 2030.

Att alienera Europa när Kina och Ryssland gör gemensam sak vore en klar missräkning

Inte konstigt då att EU har gått i taket. Kommissionen talar om brott mot grundläggande WTO-regler och i Bryssels korridorer glunkas det om motåtgärder. Frankrikes president Macron dömde nyligen ut subventionerna som ”superaggressiva”. Och på Storgatan i Stockholm befarar Svenskt Näringsliv att svenska företag kommer att förlägga produktionen till USA för att alls ha en chans att konkurrera. Likadant låter det i Berlin, Madrid och Köpenhamn.

Europa gör klokt i att läsa de amerikanska förvecklingarna rätt. Bidens klimatlag är i grunden en välgärning. Den skapar förutsättningar att pressa utsläppen i världens största ekonomi på en helt annan skala än i dag, och den visar tydligt att den gröna omställningen mer än något annat är en tillväxtstrategi.

Att avfärda den som ”industripolitik” är för enkelt. Staten spelar ofrånkomligen en central roll i skiftet till en renare ekonomi. Om något bör de europeiska länderna ta intryck av USA:s fokus på investeringar och själva satsa mer, särskilt på fossilfri energi.

De protektionistiska inslagen är bekymmersamma, men det finns skäl att hysa tillförsikt. Vita huset lyssnar in den europeiska kritiken, en transatlantisk arbetsgrupp har försökt jämka ihop positioner vid flera tillfällen under hösten. Och under Macrons statsbesök i Washington häromveckan förtydligade Biden att lagen går att ändra så att ”allierade” länder får tillträde till USA-marknaden på villkor som dem med frihandelsavtal, som Kanada och Mexiko.

Det är nödvändigt. Att alienera Europa när Kina och Ryssland gör gemensam sak vore en klar missräkning. Fördjupad grön handel, däremot, skulle stärka de demokratiska banden och sporra en konkurrens som i förlängningen pressar utsläppen också utanför USA. Tala om historisk bedrift.