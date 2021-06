Ledare: Skolan måste lägga grunden för goda motionsvanor

Kommer ni ihåg när dåvarande folkhälsominister Gabriel Wikström (S) sa att sitta var bland det farligaste man kunde göra? ”Det är det nya röka”, slog han fast, och var på många sätt rätt ute. Mellan fyra och fem miljoner dödsfall skulle kunna undvikas varje år om världens befolkning rörde sig mer och det behövs inte nödvändigtvis jättestora förändringar för att kurvan ska vända.

Enligt ”Riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande”, som Folkhälsomyndigheten presenterade förra veckan, minskar risken för ohälsa och förtida död mer än vad man tidigare trott bland personer som är lätt till måttligt aktiva jämfört med dem som inte är det. Därför är det övergripande budskapet i rapporten att all rörelse räknas enligt devisen: ”Det är bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls.”

Men det betyder inte att ett par minuter om dagen är tillräckligt för att lösa den pågående övervikts- och fetmaepidemin. Rekommendationen är att barn i snitt ska ha en pulshöjande aktivitet en timme per dag och en fysisk aktivitet som stärker muskler och skelett minst tre gånger per vecka. Vuxnas behov är något lägre, men gemensamt för såväl yngre som äldre är att många är för inaktiva, vilket gör att antalet överviktiga och feta ökar. Bland mellan- och högstadieelever har andelen med övervikt eller fetma mer än fördubblats under de senaste 20 åren, förekomsten av fetma hos vuxna har tredubblats sedan 1980 och i dag är varannan svensk överviktig eller fet.

Mycket tyder på att att den som rör på sig som ung får in en god vana och är fysiskt aktiv även som vuxen, och vice versa.

Det leder dels till ökad risk för bland annat depression, cancer, diabetes och död. Dels till samhällskostnader. Bara fetman går på cirka 70 miljarder kronor om året för hälso- och sjukvård och förlorad produktion.

Det visar varför en god hälsa inte bara gynnar den enskilde, som har ett stort ansvar för sin egen situation. För givetvis ska ingen tvingas ut i löparspåret.

Samtidigt är övervikt och stillasittande ofta inte resultatet av aktiva val – åtminstone inte enbart – och samhället kan göra mycket för att främja goda motionsvanor. Det gäller inte minst vid stads- och samhällsplanering, eftersom rörelse enklare blir en naturlig del av vardagen om det finns attraktiva gång- och cykelvägar, grönområden och platser för lek.

Vidare kan skolans och förskolans roll inte överskattas, eftersom ungas stillasittande inte är jämnt fördelat. Barn till lågutbildade tillbringar mer tid framför skärmar och deltar i lägre utsträckning i organiserade idrottsaktiviteter än barn till högutbildade, vilket inte bara får konsekvenser här och nu. Mycket tyder på att att den som rör på sig som ung får in en god vana och är fysiskt aktiv även som vuxen, och vice versa.

Därför är det inte orimligt att motion och hälsa får en mer framskjuten plats i undervisningen. Bland annat eftersom det finns ett samband mellan träning och skolresultat, och för att pengarna lika gärna kan satsas i ett tidigt skede av problemkedjan.

Dessutom har skolan ett kompensatoriskt uppdrag och ska ge alla barn goda möjligheter att forma sitt liv. Det inkluderar rimligtvis en god hälsa.

