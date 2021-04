Ledare: Sluta ge efter för dem som kräver att livet ska vara ett tryggt rum

Under vintern har en märklig debatt utspelats i Skåne. Några studenter på masterprogrammet i sexologi vid Malmö universitet känner sig utsatta för rasism under utbildningen. Det hela kulminerade när en gästprofessor höll en digital föreläsning om sexuella stereotyper och då visade bilder på just sådana. Chatten fylldes av studentkommentarer som kritiserade bilderna.

”På vems bekostnad tar man sig rätten att chockera och skada med rasism oavsett intention?” frågade 15 av studenterna i en insändare i Sydsvenskan. De menade att de utsatts för ”otrygghet och minoritetsstress”.

Samtidigt, vid en skola i brittiska Yorkshire, utspelas en liknande föreställning. Där är det föräldrar som blivit upprörda för att en lärare visat Muhammedkarikatyrer under en lektion i religionskunskap. Demonstranter har under flera dagar krävt att han avsätts. Skolan har bett om ursäkt och stängt av honom under pågående utredning.

Läraren själv har gömt sig och fruktar för sitt liv. Det är inte märkligt efter vad som hände med Samuel Paty, läraren som mördades i Paris sedan han visat Muhammedkarikatyrer i skolan.

Något har tydligen hänt med människosläktet som gör att vi inte längre klarar av att ens flyktigt konfronteras med sådant vi ogillar utan att drabbas av svår ”otrygghet” och stress.

På fredagen larmade ett stort antal forskare, konstnärer med flera på DN Debatt om att människans bristande förmåga att tolka bilder har blivit ”en kritisk fråga för demokratin”.

”Det finns vetenskapliga belägg för att social kompetens, empati och kritiskt tänkande stärks av konst och kultur”, skriver undertecknarna.

Så hur ska barn och unga lära sig att tolka konst och kultur om de inte ens ska behöva titta på det? Om skolan, i stället för att visa, diskutera och problematisera bilder ska gömma undan dem i ett giftskåp?

Det är också en del av att bli vuxen. Även religiösa måste tåla intellektuella provokationer.

Tack och lov saknas den här gången inte motstånd, vare sig i Skåne eller i Yorkshire. Fakultetsledningen på Malmö universitet satte ner foten mot eleverna som avbröt föreläsningen med sina kommentarer: ”Att enträget störa eller försöka hindra föreläsares pågående undervisning kan bli föremål för universitetets disciplinära åtgärder”, konstaterade ledningen.

Det innebär också ett stöd för den halva av klassen som inte alls blev störd utan tyckte att bilderna var viktiga. ”Min främsta uppgift är att förmedla kunskap, inte att skydda studenter från obehag”, konstaterade helt rimligt föreläsaren, filmprofessorn Mariah Larsson i ett inlägg i Sydsvenskan.

I fallet Yorkshire har politiker ända upp till regeringen uttalat sitt stöd till läraren och namnlistor skrivits under, bland annat av flera av hans elever som tydligen klarat att se Muhammedbilderna utan påtaglig stress.

Skolor och universitet är till för att vidga studenternas vyer. Däri ingår just att utsätta dem för tankar och bilder de tidigare inte sett och som riskerar att knuffa dem ut ur deras trygghetszoner. Det är också en del av att bli vuxen. Även religiösa måste tåla intellektuella provokationer.

Och vilken otrygghet pratar man egentligen om? Vad väger tyngst: Det tillfälliga obehaget att under några sekunder titta på en bild vars innehåll man ogillar, eller rädslan att få sparken, hotas till livet och tvingas till förödmjukande ”ursäkter” – för att man bara gjort sitt jobb?

Masterstudenter som går på föreläsning om rasistiska sexuella stereotyper men kräver att slippa se dem. En lärare i religionskunskap som inte får visa de bilder som orsakat en av de mest kontroversiella religiösa striderna i modern tid.

Vi måste bort från detta.