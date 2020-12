Sofia Nerbrand: Äntligen en chef som förmår prioritera medarbetare med tuffare uppgifter

Tänk att en ledare vågade ge några utvalda mer pengar i lönekuvertet än andra. Det är mycket enklare att inte göra sig ovän med någon genom att ge samma uppräkning till alla än att prioritera vissa medarbetare. Men det är just vad rikspolischefen Anders Thornberg har gjort.

Polisen fick 360 öronmärkta miljoner kronor per år mellan 2019 och 2021 för att höja lönerna i kåren. I år valde ledningen på myndigheten att lägga hela potten på poliser som jobbar i frontlinjen, vilket är helt rätt eftersom de möter en påfrestande vardag med gängbrottslighet och underbemanning.

Poliser tjänar i snitt 35.100 kronor i månaden, vilket är två hundralappar under medellönen i Sverige. De som jobbar på fältet får nu retroaktivt 3.000 kronor mer per månad under 2020. De som arbetar vid skrivbordet får inte detta lönelyft.

Självfallet är utredningsarbete och förundersökningar också viktigt, och de som arbetar med detta ska inte se prioriteringen som ett underbetyg. Ibland är det rätt att andra får mer. När blåljuspersonal attackeras i utanförskapsområden och av säkerhetsskäl får eskort till och från sitt poliskontor behöver de belönas. Dels för att de har ett mer utsatt jobb, dels för att det är viktigt att kunna rekrytera och behålla dessa medarbetare. Det finns alltså både rättvise- och effektivitetsskäl.

Ibland är det rätt att andra får mer.

Alla är överens om att upprätthållandet av lag och ordning är ett kärnuppdrag – särskilt i miljöer med tung kriminalitet. Här har poliser i yttre tjänst en nyckelroll att spela. Ändå är få beredda att välja bort för att kunna höja deras löner rejält. Ja, förutom Anders Thornberg då.

Det är befriande när det inte stannar vid tomma ord när man talar om vikten av att höja statusen för vissa yrkesgrupper. Reda pengar den 25:e är ett bevis på verklig uppskattning.