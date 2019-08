Sofia Nerbrand: Att rädda regnskogen i Brasilien är av världsintresse

Avverkningen av regnskog i Brasilien har ökat markant sedan högernationalisten Jair Bolsonaro tillträdde som landets president vid årsskiftet. Enligt New York Times har drygt 3 445 kvadratkilometer skövlats under årets sex första månader, vilket är 39 procent mer än under samma period förra året. I juni var avverkningen 80 procent högre än för ett år sedan.

Bolsonaro håller således vad han lovade i valrörelsen. Hans regering har minskat juridiska och praktiska begränsningar för skogsavverkning för att i stället ge mer utrymme till jordbruksodling. Det område som har öppnats upp för skövling är enormt – det är större än Frankrike.

Presidenten vill ändå inte tillstå att uppgifterna från de egna myndigheterna stämmer om att avverkningen har ökat. Han kallar dem irriterat för lögner. Bolsonaro hävdar också att uppmärksammandet av Amazonas är en ”miljömässig psykos” och att vad Brasilien gör med regnskogen är en intern angelägenhet. ”Amazonas är vårt, inte ert”, sade han på en presskonferens till en europeisk journalist i förra veckan.

Bolsonaro kan inte få röja loss som han vill, utan att omvärlden protesterar.

Han prioriterar alltså kortsiktig ekonomisk tillväxt i sitt eget land framför klimatet i världen. Men Amazonas är en angelägenhet för allt levande väsen. Det väldiga grönverket fungerar som jordens lungor. Det tar upp koldioxid från atmosfären och frisätter syre. Amazonas regnskog är oerhört stor – drygt 12 gånger Sveriges yta – och breder ut sig i nio länder, men hela 60 procent av den finns i Brasilien. Nära en femtedel av den ursprungliga regnskogen har emellertid redan gått förlorad på grund av avskogning.

I vintras kom också larmrapporter om att världens regnskogar har blivit tystare; 98 procent av alla insekter på marken i Puerto Ricos djungel är borta. Fjärilarna som brukade fladdra omkring syns knappt längre. Hela ekosystemet är i gungning. Mängden djur i världen har halverats under de senaste 40 åren.

Moder jord mår inte bra och regnskogen har en central roll för hennes välbefinnande. Att försvara Amazonas är därför allas vår uppgift. Bolsonaro kan inte få röja loss som han vill, utan att omvärlden protesterar.

Man bör dock ha förståelse för att människor i Brasilien vill förbättra sin vardag genom att odla landets jord. Alla andra använder sina naturresurser så gott de kan. Just därför är konstruktiva förslag som att få på plats en mer effektiv odling på den mark som redan brukas viktiga. Brasilien behöver också utveckla andra näringar och handla mer på världsmarknaden. Där kan det nya frihandelsavtalet med EU vara till gagn. Amazonas måste i alla händelser värnas.