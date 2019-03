Sofia Nerbrand: Dagens ”realistiska” migrationspolitik stoppar överlevande som Jamila

Niklas Orrenius artikel om IS bestialiska övergrepp mot yazidier är obligatorisk läsning. Man mår fysiskt illa när man tar del av den intervjuade Jamilas berättelse om hur hennes medfånge serverats sitt eget barn som kött med ris. Det avhuggna bebishuvudet låg mitt på tallriken.

Jamila bor i dag i Sverige tillsammans med sin make, som också lyckats ta sig hit. Men hennes far och bror mördades när IS sommaren 2014 erövrade hennes hemby i norra Irak. Att hon nu berättar vad hon och andra yazidier utsatts för under folkmordet är viktigt. För att minnas offren. För att dra lärdom. För att det inte ska få hända igen.

Precis som efter Förintelsen. Det har alltid varit svårt för mig att begripa varför inte fler fria länder gav skydd till judar före och under andra världskriget. Nazisterna gjorde ju ingen hemlighet av förföljelserna och den ”slutgiltiga lösningen”.

Ändå undkom inte sex miljoner judar döden. Dels för att det många gånger är svårt att fly, inte minst från ockuperade och krigsdrabbade områden. Dels för att det ofta finns ett motstånd i omvärlden mot att ta emot flyktingar.

Då som nu.

Vår världsdel, med skyhögt välstånd, trygghet och en halv miljard invånare, kan ta emot fler än den gör i dag.

Det är sant att det inte bara kom yazidiska överlevande under hösten 2015, när hundratusentals människor gick till fots genom Europa, bort från krig och vidrigheter. Det är riktigt att EU inte kan ta emot jordens alla 65 miljoner flyktingar. Men vår världsdel, med skyhögt välstånd, trygghet och en halv miljard invånare, kan ta emot fler än den gör i dag.

Efter november 2015 infanns emellertid en konsensus i Sverige om att det enda realistiska är att säga stopp och belägg. Då gick det inte längre – för socialsekreterare gick på knäna, svenska barn fick stå längre i kö till BUP och det fanns inte tillräckligt bra boende till de asylsökande.

Farhågorna radades upp: De asylsökande antingen tar våra jobb – eller räknar med att vi ska försörja dem genom bidrag. Skattebetalarna mäktar inte med. Och de ensamkommande afghanska pojkarna våldtar svenska flickor.

Sverige hade inte längre hjärterum eller stjärterum för flyktingar.

När man läser om Jamilas och hennes arma medsystrars öden bör man ha i åtanke att dagens ”realistiska” migrationspolitik innebär att inte heller de anses få plats i Sverige. Vi har numera EU:s strängaste asylpolitik, gränskontroller och inga planer på att mjuka upp reglerna.

Rimligt? Rättvist? Realistiskt?

Nej. Det är tvärtom orealistiskt att tro att världen aldrig mer kommer att plågas av krig och folkmord som spiller över på omvärlden. Därför behövs det en mental och praktisk beredskap för att ta emot många människor i nöd, parat med en insikt om – och faktiskt en fördragsamhet med – att mottagandet inte kommer att vara perfekt.

Det är oempatiskt och världsfrånvänt att inte se offren. De finns. Några är här. Jamila är ett av dem.

Det är oempatiskt och världsfrånvänt att inte se offren. De finns. Några är här. Jamila är ett av dem. Ta in hennes vittnesmål. Betänk att de allra flesta som flytt från Syrien bor i tältläger i Turkiet eller på gatan i Libanon. EU-länderna vill inte ha hit dem.

Det är den brutala sanningen.