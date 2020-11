Sofia Nerbrand: Dyrt och dumt att inte fixa obalanser i tid

Människan må ha lagt hela jorden under sig, samtidigt som vi har lämnat ett liv i naturen och flyttat in till städerna – och ut på nätet. Men vi är fortfarande biologiska varelser, som är beroende av ekosystem och naturlagar. Såväl klimatkrisen som pandemin torde påminna oss om detta. Och det borde få oss att göra insatser och investeringar – i tid.

Filmaren David Attenborough visar i sin dokumentär ”A life on our planet” hur vår art förökat sig och tuktat allt större arealer under hans livstid. Den biologiska mångfalden minskar och temperaturen ökar, vilket på sikt hotar allt levande. Förändringarna kan eskalera i hastighet och omfattning efter en ”tipping point”, och då är det svårare och mer kostsamt att återskapa balans.

Exponentiell spridning av coronaviruset får också förödande konsekvenser. När smittan har blivit för stor och snabb krävs betydligt större åtgärder och uppoffringar än om man stävjar den tidigt.

Tack vare vetenskapliga landvinningar har vi kunskaper om detta och med ny teknik och smartare resursanvändning kan vi undvika katastrofer. Människan har också en förmåga att förstå orsakssamband och förutspå konsekvenser av olika ageranden. Ändå skjuter vi beslut och beteendeförändringar som skulle rädda liv och hälsa framför oss.

Alla vet att många av oss borde äta mindre skräpmat och motionera mer. Ändå är många överviktiga och välfärdssjukdomarna ökar. Och när man väl fått högt blodtryck och diabetes är det svårt att få kroppen i balans igen. Först då kommer självförebråelsen: Varför gjorde jag inget tidigare?

Vi låter förnekelse, prestige, rädsla och lättja trumfa förnuftet. Trots att det är både dumt och dyrt.

”Ju förr desto bättre” är förmodligen den viktigaste tumregeln för att skydda den enskilde, mänskligheten och moder natur.