Sofia Nerbrand: Låt excentrikerna göra människan gudalik

The sky is the limit gäller inte i Silicon Valley. Superentreprenörer som Elon Musk och Jeff Bezos föresätter sig att kolonisera Mars och månen. Elon Musk ska inte bara ut i rymden, han ska även skapa en symbios mellan människan och artificiell intelligens. Hans företag Neuralink opererar in elektroder i hjärnan för att åstadkomma en koppling människa-maskin.

Storföretag som Facebook ämnar införa en ny kryptovaluta, libra, som utmanar centralbankers möjligheter att styra räntor och penningmängd. Alphabet group där bland annat Google ingår, satsar på att förlänga människans liv.

Forskningsinstitutet X (tidigare Google X) utvecklar bland annat förarlösa bilar, artificiella nätverk för taligenkänning, distributionssystem med drönare och flygande energikällor: Det tar också fram stratosfärballonger som ska underlätta internetåtkomst i glesbygd och utvecklingsländer. Vidare satsar Google-bolaget Deepmind på att utveckla artificiell intelligens genom att använda den stora mängden tillgängliga datorspel.

Människan har fram till helt nyligen levt under svåra förhållanden. Farsoter, svält och krig har varit en del av vardagen och har hållit utvecklingen tillbaka. Men dessa tre fenomen har vi genom idérikedom, teknik och samarbete till stora delar lyckats bemästra för den stora majoriteten av världens befolkning.

Det står i människans makt att verkligen minska lidandet ännu mer – och att öka välbefinnandet och tillfredsställelsen med livet. För 50 år sedan satte vi vår fot på månen. Utvecklingen under 1990-talet har gett oss ett aldrig tidigare skådat välstånd.

Uppfinnaren Q i James Bond-filmerna tog fram saker som på sin tid var rena drömprodukterna. Men Q – släng dig i väggen! I dag finns mer avancerade prylar i var mans hand i den rika delen av världen.

Miljontals människor kommer emellertid även fortsatt att dö i förtid, men hungersnöd, sjukdomar och krig är utmaningar som går att lösa – de är inte längre hopplösa fenomen som man ber till Gud för att mildra.

”Mänsklighetens nästa mål kommer förmodligen att bli odödlighet, lycka och gudomlighet”, spår den briljanta historikern Yuval Noah Harari i sin senaste bok ”Homo Deus – en kort historik över morgondagen” (Natur & Kultur). Vi kommer att försöka uppgradera människor till gudar – förvandla Homo sapiens till Homo deus. Företagsjättarna lägger miljarder dollar på att kunna ge oss verktyg för just detta.

Många förfasar sig över hybrisen, manipulationerna och maktkoncentrationen. Men ska man inte i stället vara förväntansfull inför vad som kan komma ut ur de högtflygande projekten? Vara tacksam över att det är frihets- och stordådssökande excentriker i Silicon Valley som tar fram den nya tekniken? Låt oss i stället hoppas på och verka för att det inte är totalitära stater som Kina som leder utvecklingen.

Tänk bara på det fasansfulla sociala poängsystem som det kinesiska kommunistpartiet målmedvetet övervakar och tyglar 1,4 miljarder människor med. Det får Facebook – utan att förminska deras fel och brister – att framstå som en naiv, finnig tonåring.

Ändå är vi helt upptagna av att lägga restriktioner på megaföretagen. Jag förespråkar inte laissez faire, det vill säga inga regleringar alls. En ordnad marknadsekonomi som sätter press på monopolister, lurendrejare och karteller är bra. Poängen är att ifrågasätta vad vi fokuserar mest på och var vi bedömer att farorna tydligast kan uppstå.

För det är egentligen inte tekniken i sig som är bekymret. Problemet är om den används så att den skadar människor och natur.

Axis är ett framgångsrikt företag som grundades i Lund 1984. Det tillverkar nätverkskameror och är världsledande när det gäller videohantering. Kamerorna bidrar till en ökad säkerhet i många miljöer, men de kan också användas för att identifiera och spåra enskilda personer och övervaka deras göranden och låtanden. Betänk att det redan finns 600 miljoner övervakningskameror i Kina.

Det är emellertid inte teknikföretag som Axis som ska tämjas, det är stater och företag som använder tekniken på ett farligt och omoraliskt vis.

Samtidigt ska tilläggas att Elon Musk är en av dem som i starka ordalag har varnat för en superintelligens, en singularitet, som kan tillintetgöra hela mänskligheten. Om vi är i vägen för ett av dess projekt så kommer den med stor sannolikhet att förinta oss, precis som vi förstör en myrstack om vi ska bygga ett hus där den ligger. Inte för att vi hatar myror, utan för att myrstacken bokstavligen är i vägen.

Man borde lägga mer krut på att se till att AI inte ser och behandlar oss som vi gör med myrorna.

Men trots alla risker så är det mest fara å färde när kontrollbehov, pessimism och rentav uppgivenhet blir dominerande drivkrafter. I stället borde skaparglädje, optimism, nyfikenhet och tillförsikt vara ledstjärnor. Samt – inte minst – en positiv människosyn.

Vi har bevisat att vi kan lyfta oss ur misär, fattigdom och för tidig död. Vi kan skapa mirakler. Vi har dessutom empati och en förmåga att samarbeta.

Människan kan mycket väl uppnå odödlighet, kolonisera Mars och leva i symbios med artificiell intelligens. Applådera därför superentreprenörer som Steve Jobs, Elon Musk, Sergey Brin, Larry Page, Mark Zuckerberg och Jeff Bezos. Världen hade varit betydligt fattigare och tråkigare utan Appledatorer, Tesla, Google, Facebook och Amazon.

I en av Apples bästa och mest rörande reklamfilmer, ”Here's to the crazy ones” från 1997, säger Steve Jobs att de människor som är galna nog att tro att de kan förändra världen, är just de som gör det. Man kan därför inte ignorera dem.

Så sant. Jag vill gärna se och uppleva dessa galningars framtida skapelser.