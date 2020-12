Sofia Nerbrand: Merkel stänger Tyskland – MSB skickar ett sms

Svenskarna fick på måndagen ett sms från myndigheterna om att hålla avstånd under julhandeln och högtiderna. Textmeddelandet förannonserades av två statsråd på en presskonferens i fredags. Samtidigt stänger tyska politiker butiker, skolor och en rad andra verksamheter i drygt tre veckor för att bromsa farsoten.

Det är lätt att tro att smittoläget är värre i Tyskland än i Sverige. Så är inte fallet. Smittspridningen är mer än dubbelt så hög här: 739 nya covidfall per 100.000 invånare jämfört med Tysklands 335.

Däremot skiljer sig det politiska ledarskapet åt. Förbundskansler Angela Merkel har både pedagogiskt förklarat varför siffran måste ner till under 50 för att landet ska klara smittspårning och sjukvård och emotionellt slagit fast att ”500 döda på ett dygn inte är acceptabelt”. I ett land med drygt 80 miljoner invånare – jämför med vilka lama reaktioner Sveriges dagsnoteringar väcker.

Folkhälsomyndigheten presenterade i november ett scenario om att smittkurvan skulle vända ner vid lucia. Så verkar inte ske, men ändå kommer inte kraftfullare åtgärder än uppmaningarna i sms:et.

Hur ser expertmyndighetens prognos ut nu? Och hur ser underlaget för den ut? Det är ingen naturlag att ligga på Sveriges höga nivåer eller att viruset ska ge vika av sig självt. Tvärtom ökar smittsamheten under den här kalla och mörka årstiden, varför det krävs hårda insatser.

Några tror dock att så kallade lockdowns bara skjuter problemen på framtiden, men det stämmer inte. Titta på Irland, där regeringen stängde det mesta under sex veckor i oktober och november då smittalet låg på 260 fall per 100.000 invånare – mycket lägre än Sveriges nuvarande siffror alltså. Smittkurvan har gått ner påtagligt på den gröna ön och i dag har de en tiondel så många nya fall per capita som Sverige. Därför kan irländarna nu leva med mildare restriktioner, till gagn även för ekonomin.

Dessutom kommer snart vaccin, så det är verkligen meningsfullt att trycka ner smittan så mycket man kan nu för att spara liv och hälsa.

Hur mycket lidande ska människor behöva uthärda innan regeringen agerar tillräckligt resolut?

Givet dagens smittotal och alltfler inlagda på sjukhusen närmar vi oss även en situation när sjukvården inte mäktar med att behandla alla patienter på en rimlig nivå. Och då klarar Sverige inte ens sitt uttalade strategimål om att ”platta till” kurvan för att vården ska klara sitt uppdrag.

Ett par kärnfrågor pockar nu på svar: Hur mycket lidande ska människor behöva uthärda innan regeringen agerar tillräckligt resolut? Var går svenska folkets smärtgräns?