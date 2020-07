Sofia Nerbrand: UD måste sluta varna för resor till Norden

Utrikesdepartementet förlängde häromdagen avrådan från icke nödvändiga resor till Sveriges närmaste grannländer till den 29 juli. ”Eftersom Danmark, Norge och Finland fortfarande har kvar inreserestriktioner riktade mot svenskar är vår bedömning att det är förknippat med flera osäkerhetsfaktorer att resa dit”, svarar UD när jag frågar varför. Men vad betyder det?

På vilket sätt är det farligt att vara i Köpenhamn, Trysil eller Vasa nu?

På regeringens hemsida står det ordagrant att ”när UD avråder från resor är det alltid en signal om att säkerhetsläget är allvarligt”. På vilket sätt är det farligt att vara i Köpenhamn, Trysil eller Vasa nu?

Att besöka de tre grannländerna innebär inte en högre risk för att bli infekterad med coronaviruset, eftersom den allmänna smittnivån är betydligt lägre där än i Sverige. Avrådan är förvisso inte tvingande, men den som reser gör det på egen risk. Försäkringsbolag behöver inte ersätta skador till exempel.

Utrikesminister Ann Linde (S) uppgav i juni i TV4 Nyheterna att det då var för osäkert att släppa reseavrådan till övriga Norden för att grannländerna kan införa karantän och reserestriktioner inom landet. Tror hon verkligen att våra grannar skulle besluta om sådana regler med så kort varsel att svenskar inte kan ta sig hem?

Ann Linde kommer från Helsingborg och vet hur korta avstånden är i Öresundsregionen – Danmark släpper nu in bland annat skåningar i landet. Och Sverige stänger knappast gränsen för hemresande svenskar.

Orsaken till UD:s beslut är nog snarare hur andra länder hanterar de som kommer åkandes från Sverige. De som släpper in svenskar tar UD bort från sin svarta lista. I juni avfördes tio länder och häromdagen strök UD omedelbart Tyskland från listan när Berlin avskaffade kravet på 14 dagars karantän för Sverigeresenärer. Men Schweiz lades till från och med torsdagen, därför att landet införde karantänsregler för resande från Sverige. Det luktar hämnd för att omvärlden ”diskriminerar” svenskar.

Ska vi inte åka till våra grannländer därför att regeringen är sur över att de inte öppnat gränserna helt till Sverige? De andra har satt upp tydliga och opartiska kriterier: Danmark och Norge släpper in resenärer från länder eller regioner som har färre än 20 nya coronafall per 100.000 invånare under de senaste två veckorna. Finland accepterar högst åtta fall. Men Sverige har inte klart deklarerat sina skäl för reseavrådan.

Handlar UD:s hållning om att skydda svenska medborgare från smitta, karantän och andra olägenheter – eller snarare om ett småaktigt politiskt spel? Revanschlysten utrikespolitik är inte bra för den nordiska grannsämjan.