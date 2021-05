Ledare: Sprid goda idéer för att stoppa utbildningstappet

Ett drygt år med coronaviruset har inte gått någon obemärkt förbi. Det gäller inte minst skolan.

Enligt en ny undersökning från Skolverket har risken för ett så kallat utbildningstapp, alltså att elever inte når de kunskaper som de annars hade fått, ökat under våren i både högstadiet och gymnasiet (Skolvärlden 21/5). Som tidningen ”Läraren” skriver är det ”myndighetsspråk för att det riskerar att skapas en corona-kull, med sämre förutsättningar på arbetsmarknaden och i livet än sina föregångare och efterföljare” (21/5).

Det handlar om att undervisningen återkommande anses ha hållit en lägre kvalitet.

På gymnasiet eftersom den till stor del har skett på distans, vilket många tycker har gjort det svårare att nå ut och se till att alla hänger med. I grundskolan eftersom både lärarnas och elevernas frånvaro har vanligt ovanligt hög, även om det saknas nationell frånvarostatistik. Det första har lett till inställda lektioner och fler vikarier. Det senare till missad undervisning, som inte fullt ut kan kompenseras av hemuppgifter, och elever med hög frånvaro har ofta varit beroende av hjälp från föräldrar.

En del huvudmän anger att färre elever kommer att nå gymnasiebehörighet jämfört med tidigare år, och extra drabbade av den speciella situationen är de som hade det tufft redan innan pandemin, exempelvis på grund av social utsatthet eller särskilda behov. Därmed är det sannolikt att likvärdigheten har försämrats sedan pandemin bröt ut, vilket Pisachefen Andreas Schleicher var inne på när han i januari påpekade att studiemotiverade barn från stabila familjer troligtvis har klarat distansundervisningen ganska väl, medan det varit värre för dem som behöver mer stöd och/eller har trassliga hemförhållanden.

Coronaförlusten riskerar att märkas under lång tid för samhället i stort.

Dessutom har många elever blivit mindre studiemotiverade under det senaste året och den psykiska ohälsan har ökat.

Även om tappet givetvis är värst för varje enskild individ som inte klarar skolan, eller som inte tar sig in på den utbildning som han eller hon vill, riskerar coronaförlusten att märkas under lång tid även för samhället i stort. Enligt Ifau-rapporten ”Barn och unga under coronapandemin”, som publicerades i början av året, kommer frånvaron bara under 2020 att medföra ett framtida produktionsbortfall på tio miljarder kronor, och då är varken vårterminen 2021 eller gymnasiets distansundervisning medräknade.

Det visar att det inte är enbart för elevernas skull som det behövs riktade utbildningssatsningar. Dels till grund- och gymnasieskolor, så att de kan stärka elevhälsan, utöka lovskolan, förlänga skoldagarna och erbjuda extra läxhjälp, beroende på hur de lokala behoven ser ut. Dels till komvux, så att elever som inte har nått målen får en gymnasieexamen, men även så att fler kan läsa upp betygen och ta sig in på universitetet eller högskolan.

Vidare efterfrågar många huvudmän information om hur andra har hanterat utmaningarna under pandemin, så att de kan lära av varandra, vilket vore välkommet. Om utbildningstappet ska hindras måste goda idéer spridas.

