Man kan tala mycket teknokratiskt om Storbritanniens planerade utträde ur Europeiska unionen. Vad händer vid nordirländska gränsen, vilka paragrafer bör tillföras i nästa –eventuella – avtal, vad händer med importtullen på mejeriprodukter och blir Brexit mjukt som en fransk chèvre eller hårdare än en cheddar från Yorkshire?

Men dessa spörsmål, relevanta som de må vara, missar ändå den viktigaste aspekten i Brexitdiskussionen. Den som kan sammanfattas i tre ord: Vi hör ihop. Storbritannien och kontinenten är ett – historiskt, kulturellt och känslomässigt.

I nya dokumentären ”They shall not grow old” av ”Sagan om ringen”-regissören Peter Jackson följer vi unga britter som gräver ner sig i Flanderns lera under första världskriget. Drygt tjugo år senare gick Storbritannien över kanalen än en gång, nu för att försvara Europa mot diktaturens ok. Det är fortfarande värt den största tacksamhet.

Därefter har britterna stått sida vid sida med soldater från andra fria europeiska länder, bland annat sina forna fiender, åtskilliga gånger. Liksom resten av EU är landet nu måltavla för såväl islamistisk extremism som informationskrig med trådar till Moskva, Peking och Teheran.

Om Brexit blir verklighet kommer sårbarheten att öka i såväl London som Berlin och Stockholm. Ensam är svag. Vi behöver varandra, vi kan hjälpa varandra – vi hör ihop.

Om den kulturella samhörigheten över Engelska kanalen kan många vittna. Såväl alla svenska, tyska och polska ungar som reser till Brighton på språkresa som de brittiska turister som hänförs av spanska vindalar och polcirkelns norrsken. Fastlandseuropéer njuter av pubkulturen i London och Glasgow samtidigt som resenärer från Storbritannien äter paté i Paris och dricker Valpolicellavin i Venedig.

Lägg därtill de ungdomar som under åren studerat utomlands som del av EU-programmet Erasmus och kommit tillbaka som lite bättre, lite mer vidsynta människor. Gränserna är uppluckrade, obetydliga och onödiga, för vi hör ihop.

Utan Beatles ingen kontinental popmusik. Utan Kraftwerk ingen brittisk dansmusik.

Som svensk kan man särskilt och vädjande hålla fram Abba, som tre generationer britter dansat och blivit kära till, och Ikea där de brittiska parens förälskelse övergår till förbittring (och därefter försoning).

Men man kan också peka på vårt djupa gemensamma arv. Det går inte att resa i norra England, och i synnerhet i Skottland, utan att märka hur vi flätas samman av språk och traditioner. Alla dessa ortsnamn som slutar på ”by”, ”vik” och ”thorpe”. Alla vikingaruiner som ännu står kvar i Nordsjöblåsten, alla språkliga minnesmärken av nordmännens inflytande.

Kanske är det detta arv som gjort att Storbritannien och Norden ofta kunnat finna gemensam mark i EU och bildat en hälsosam motpol mot Tyskland och Frankrike. Eller har vi kunnat enas särskilt tack vare vår samsyn på frihandel och öppenhet?

Vi hör ihop. Utan Beatles ingen kontinental popmusik. Utan Kraftwerk ingen brittisk dansmusik. Turner och Banksy älskas lika varmt i Europa som Monet och Munch i London. Medan européer försjunker i de svårlösta morden i Midsomer fascineras engelsmän, skottar, walesare och nordirländare av den deppiga realismen i den senaste deckarserien med Scandinavian noir.

”Dimma på Engelska kanalen. Kontinenten isolerad”, lyder ett gammalt skämt om britternas självbild. I dessa dagar av skälvande Brexitosäkerhet kan man tolka det bokstavligt. Vi skulle måhända inte bli isolerade om EU blev ett örike fattigare – men vi skulle förlora en värld av gemenskap och samhörighet.

Tänk om. Vänd tillbaka. Vi hör ihop.