Stockholm förtjänar ett minnesmärke efter terrorn på Drottninggatan

De flesta stockholmare minns nog exakt var de var och vad de gjorde den 7 april 2017, när de förstod. Lastbilen som körde in i Åhléns varuhus på Drottninggatan var ingen olycka, det var en attack, ett fegt terrordåd riktat mot människor som inte gjort något annat än att just då befinna sig i hjärtat av Sveriges huvudstad.

Osäkerheten om vad som hänt övergick sakta i visshet. En del satt tysta vid datorn, radion eller tv:n, men än fler satt med telefonen tryckt mot örat i oroliga samtal med döttrar, hustrur, pojkvänner, söner, föräldrar: Var är du, vad gör du, mår du bra, åk för allt du har kärt inte in till Drottninggatan, håll dig så långt borta från city som du bara kan.

Och sedan lämnade stockholmarna sin stad. Det var eftermiddag en fredag, trafiken stoppades, tunnelbanor, bussar och pendeltåg slutade rulla. Så stockholmarna gick, i långa led på gator, över broar, längs stränder, långa värdiga led av människor på väg att förenas med sin familj, sitta nära varandra, försöka förstå vad som hänt och återskapa någon sorts normalitet.

Det var mycket lätt att vara stolt över Stockholm och Sverige de här dagarna. Minnesbilderna är ännu bultande och starka. De otillräckligt beväpnade poliserna som sprang inte från dådet utan mot det, räddningspersonalens ovärderliga insatser.

Alla de som öppnade sin dörr för medmänniskor som inte kunnat ta sig hem. Haven av blommor vid Drottninggatan och Sergeltrappan, andra blommor i alla färger som täckte polisbilarna. Kronprinsessan Victoria klädd i svart vid brottsplatsen.

Hammarby fotbolls supportrar som beslöt att inte ställa in sin traditionella marsch till premiärmatchen på Tele2: ”Jag tänkte inte gå egentligen, men gjorde det för att visa att vi håller ihop och inte viker ned oss för ondskan som var i Stockholm i fredags”, sa en supporter då till Sportbladet.

Terrorismens syfte är att skapa skräck, men när det väl gällde var stockholmarna inte skräckslagna. När hatet slog till var kärleken som starkast.

Två år efter terrordådet har Stockholm fortfarande inte ett minnesmärke. För detta har staden kritiserats. Kanske kan man ändå säga att det viktiga inte är att få ett monument på plats med hastighet, utan med värdighet. Det kan få ta tid, men det måste komma.

En minnesvård skulle stå som en symbol för mycket. Det skulle ständigt påminna om farorna med extremism, fanatism, den våldsdyrkan som driver terrorister världen över.

Det skulle erbjuda en konkret samlingspunkt för de överlevande offren och för de anhöriga till dem vars liv terroristen tog. Och en symbol för de oskyldiga, obeväpnade människor som alltid blir måltavlor för terroristernas fega hat.

Det skulle vara en symbol för just hur Stockholm slöt sig samman under dessa skälvande dygn, för hur staden gav prov på styrka under press, visade sitt vackraste ansikte när det behövdes som bäst.

Det har redan talats om att låta en minnesvård ta formen av ett av de betonglejon som vaktar gatan för att försvåra terroristers framfart. Ett annat förslag är att gestalta en av polisbilarna som dränktes i blommor av tacksamma stockholmare.

Att hitta motivet borde inte vara svårt – det finns så många tänkbara att välja på, så många symboler för hur Stockholm och Sverige stod upp mot hatet på Drottninggatan för två år sedan, den 7 april 2017.