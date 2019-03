Stockholm-Hamburg tur och retur är ett riksintresse

Sverige är i praktiken en ö. För att ta sig ut i världen behöver man ta båt eller flyg – eller tåg genom Danmark. Men vårt grannland är en förarglig flaskhals. Danmark är ett litet land som nöjer sig med att tuffa runt med regionaltåg, medan både Tyskland och Sverige har betydligt större yta, exportindustri och befolkning och därför behöver mer kraftfulla tågtrafiklösningar.

Tågmarknaderna är också nationella, med olika regler och tekniska system. Bara några specialbyggda X2000 och så kallade Öresundståg kan köra över Öresundsbron utan problem, och det är komplicerat att köpa en tågbiljett från Sverige till kontinenten.

Samtidigt händer det stora saker. Tunneln under Fehmarn bält – med i princip samma sträckning som färjelinjen Rødby–Puttgarden – har äntligen fått klartecken och kommer att stå klar 2028. Då kommer man att kunna göra tågresan från Hamburg till Malmö/Köpenhamn på mindre än tre timmar.

Detta kommer att få stora positiva effekter för den storregion med 11,5 miljoner invånare som då binds samman, konstaterar borgmästarna för de tre storstäderna på DN Debatt (20/3). Arbetsmarknaden blir då med ens geografiskt mycket större, vilket gör det enklare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens och för människor att bo på ett ställe och arbeta på ett annat. Utbytet mellan länderna kommer också att öka.

Det rör sig alltså inte om ett regionalpolitiskt projekt, utan om ett internationellt.

Men jätteinvesteringen mellan Tyskland och Danmark är inte bara ett angeläget tillskott för dem som bor i södra Sverige. Fehmarn bält-förbindelsen ska ses som en länk i den järnvägskorridor som planeras i EU från Stockholm till Neapel. Det rör sig alltså inte om ett regionalpolitiskt projekt, utan om ett internationellt.

Att få till stånd välfungerande tågtrafik genom Europa är en förutsättning för att få högre ekonomisk tillväxt, men också för att minska utsläppen och trängseln på vägarna.

Stora satsningar behöver göras även i Sverige. I januariavtalet har S, C, L och MP kommit överens om att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas och att planen för investeringar i vägar och järnvägar på 700 miljarder kronor ska fullföljas.

Men DN:s genomgång av höghastighetståg i Europa visar att det är svårt att i förväg beräkna kostnader och samhällsvinster. I Sverige har man satt prislappen till svindlande 230 miljarder kronor för att få tåg som svischar fram i 320 kilometer i timmen om ett par decennier. Klimatnyttan med höghastighetståg är också mindre än man hoppas och tror, enligt Trafikverkets bedömningar och forskares beräkningar.

Det är också både frustrerande och kostsamt att vänta i åratal på en helt ny höghastighetsjärnväg. Därför är det nog så viktigt att utbyggnaden av den befintliga södra stambanan pågår. På torsdagen beslutade regeringen att godkänna nya fyrspår i Lund, vilket kommer att ta bort en besvärlig passage för både gods- och persontåg.

Även denna typ av insatser ska applåderas. De är billigare än att bygga helt ny infrastruktur för höghastighetståg, och de stärker både lokal och nationell trafik.

Dessutom bygger man inte in sig i trafiklösningar som senare visar sig medföra skenande kostnadsökningar eller blir förbisprungna av ny teknologi – tänk eldrivna flygplan, självstyrande moduler och så vidare. Men ska man satsa på höghastighetståg bör man göra det ordentligt så att det blir state of the art och inte en halvmesyr.

Sverige behöver kopplas ihop med Europa.