Ledare: Stockholmare ska inte betala mindre skatt än lantisar

I år har invånarna i Dorotea betalat 6,17 kronor mer per intjänad hundralapp i inkomstskatt än de som bor i Österåker. Det betyder att norrlänningen med en månadslön på 35 000 kronor har skickat in nästan 17 000 kronor mer under året än kollegan i Mellansverige. Och den högre insättningen hade inte varit något problem om skillnaden berott på olika ambitionsnivåer som medborgarna röstat fram i lokala val.

Men som Dagens samhälles genomgång visar är det inte kvaliteten utan befolkningens sammansättning som styr skattenivån. Alltså hur stor andel av invånarna som är unga, medelålders respektive gamla.

Det beror på att barn som går i skola och förskola, precis som äldre som behöver omsorg, kostar betydligt mer än personer i arbetsför ålder. Till det ska läggas att lönenivåerna och avstånden varierar stort över landet. Och utjämningssystemet är inte utformat så att kommunerna kan ge invånarna en likvärdig service, vilket Riksrevisionen slog fast 2019.

Orättvisan kan lösas på två sätt. Ett är att stärka utjämningssystemet så att skatteskillnaderna enbart börjar bero på olikheter i kommunernas effektivitet eller ambition och inte på saker som de inte kan påverka. Exempelvis genom att staten skjuter till ännu mer pengar och riktar särskilda statsbidrag till små kommuner samtidigt som garantinivån höjs. Det föreslås i rapporten ”Stopp för skattekurvan” från Kommuninvest som publicerades tidigare i år.

Då får kommunerna med sämst förutsättningar godare möjligheter att leverera en bra skola, vård och omsorg, utan att gång på gång höja kommunalskatten. Det skulle underlätta för områden med få invånare och långa avstånd. Och eftersom staten redan står för cirka 18 procent av alla intäkter i kommunerna genom sitt bidrag i utjämningssystemet är det att betrakta som en rätt blygsam modifiering av dagens modell.

Kommunerna som helhet har uppenbarligen ingen chans att klara sina utgifter för egen maskin, trots att de har beskattningsrätt. Och det är det heller ingen som förväntar sig.

Men det finns även en annan väg framåt, nämligen att göra om systemet i grunden. För det stora behovet av statliga tillskott visar varför både kommunalskatten och utjämningssystemet har spelat ut sin roll. Kommunerna som helhet har uppenbarligen ingen chans att klara sina utgifter för egen maskin, trots att de har beskattningsrätt. Och det är det heller ingen som förväntar sig.

Därför är det bättre att sluta lappa och laga och i stället införa en enhetlig inkomstskatt som är lika överallt. Förslagsvis genom att pengarna tas in av staten och delas ut till kommuner och regioner utifrån invånarantal och de parametrar som utjämningssystemet är tänkt att kompensera för.

Då får skolan och äldreomsorgen mer likvärdiga förutsättningar oavsett var i landet verksamheterna bedrivs. Samtidigt finns större möjlighet att hålla inkomstskatterna nere eftersom staten kan skjuta till pengar från andra håll, som från skatter på konsumtion och kapital. Då försvinner dessutom en av de mest negativa effekterna av dagens system: att inkomstskatterna tickar uppåt i takt med de ökade behoven i välfärden.

I dag snittar den på nästan 2 kronor mer per intjänad hundralapp än för 20 år sedan och ingenting tyder på att en återgång är i sikte. Allra minst nu när inflationen urholkar skatteintäkterna, vilket antingen kommer att leda till kraftiga skattehöjningar i kommuner och regioner eller neddragningar i välfärden, förutsatt att inte staten ökar tillskotten rejält.

I det läget är det bättre att lösa problemet en gång för alla. Inte minst eftersom det skulle bespara de nytillträdda kommunstyrena en svettig mandatperiod.

