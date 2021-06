Ledare: Striden om marknadshyrorna visar Dadgostars dilemma

Bilderna i onsdagens Aktuellt var väl valda. Värmländska Hammarö kommun styrs, liksom 21 andra kommuner, av en konstellation där både Centern och Vänsterpartiet ingår. Aktuellt satte dem bokstavligen i samma båt. De två gruppledarna i Hammarö fick var sin åra. Det gick så där.

”Jag ska försöka att inte slå dig i huvudet.” Båten låg stilla. ”En, två... Du måste göra så!” Sedan tog centerpartisten vänsterpartistens åra.

En betydligt mer svårmanövrerad farkost sjösätts på fredagen, då utredningen ”Fri hyressättning i nyproduktion” ska presenteras. Den är ett krav från C och L i januariavtalet, och i maj kunde DN avslöja att den föreslår att hyran i nybyggda lägenheter blir en avtalsfråga mellan hyresvärd och hyresgäst.

”Marknadshyror!” ropar kritikerna. Men problemet är inte att utredningen föreslår sådana, utan att det bara handlar om nybyggen.

Som bland andra Finanspolitiska rådet slagit fast är hyresregleringen största orsak till den sjuka bostadsmarknad som råder framför allt i Stockholm. Det är en ”marknad” som präglas av ett närmast sovjetiskt kösystem där man för att få bostad i rimlig tid är hänvisad till kontakter, kryphål och/eller kontanter. Detta haveri försvarar ”marknadshyrornas” kritiker med passion.

Till de hätskaste försvararna hör Vänsterpartiet. Partiledaren Nooshi Dadgostar kallade den 30 maj på DN Debatt utredningen om fri hyressättning för ”ett beställningsverk av Fastighetsägarna”.

”När de borgerliga partierna tog regeringsmakten i början av 90-talet lämnades bostadspolitiken över till den nyliberala marknadens osynliga hand”, skrev hon tillsammans med partikamraten Momodou Malcolm Jallow, trots att liberal är det sista som den av politiker sönderreglerade bostadsmarknaden är.

Problemet är inte att utredningen föreslår marknadshyror utan att den inte går längre.

Till slut gick roddbåten i Hammarö riktigt fint framåt. En rundringning gjord av SVT visar att nästan hälften av Vänsterpartiets distrikt kan tänka sig att V regerar landet tillsammans med Centern. Bara tre av distrikten säger blankt nej. Så sent som i mitten av maj sa Nooshi Dadgostar att också hon kan tänka sig att regera med Annie Lööf.

Samtidigt mullrar Vänsterpartiet nu om att fälla S-MP-regeringen. Det har partiet i och för sig gjort så länge de flesta kan minnas, utan att hotet någonsin blivit verklighet. Men kanske säger partistrategerna som optimistiska aktieplacerare: ”Den här gången är det annorlunda.”

Orsak till just detta hot: Utredningen om fri hyressättning. En av Centerns hjärtefrågor. ”C gör det här för att plåga socialdemokratin och statsministern. Det är ett politiskt spel”, sa Dadgostar nyligen till DN. ”Nu inleds resan mot att höja människors hyror, sen kommer de tre miljoner övriga hyresgästerna också få kraftigt höjda hyror. Att öppna upp den dörren är ett svek.”

Det finns alltså två Nooshi Dadgostar. En som vänligt vinkar in Centerpartiet i samarbete, en annan som smäller igen dörren för partiets politik. Och det är faktiskt svårt att hitta två riksdagspartier som är mer olika än just C och V. Det ena partiet tror på marknadslösningar och sjunger småföretagens lov. Det andra är fast i socialistiska föreställningar om att företagare är suspekta och skatterna för ”de rika” aldrig är höga nog.

V-ledarens dilemma är att hon inte får till något samarbete, men har få alternativ till att acceptera C:s politik.