Ledare: Stridsflyg stoppar inte Putin – men kan nöta ner Ryssland på sikt

”Ge oss vingar för att försvara oss”, vädjade Ukrainas president Zelenskyj till det brittiska parlamentet i London på onsdagen.

”Vi har inte mycket tid på oss”, fortsatte han under ett möte med Frankrikes president Macron och den tyske förbundskanslern Scholz i Paris senare på kvällen.

Budskapet var detsamma under Europeiska rådets extrainsatta toppmöte i Bryssel som inleddes på torsdagen och avslutas under fredagen. Ryssland är på väg att inleda en ny, bred offensiv. Ukraina behöver fler och tyngre vapen för att försvara sig, framför allt amerikanskt och brittiskt stridsflyg.

En återkommande teori är att Kreml planerat den stora framryckningen till årsdagen av invasionen den 24 februari. Men nu varnas inifrån Ukraina att offensiven kan komma att inledas redan nästa vecka. Under onsdagen genomfördes 37 luftangrepp mot mål i Ukraina och fler än 40 anfall på marken, enligt generalstaben i Kiev.

Ryssland ska därtill ha flyttat tiotusentals soldater till fronten i Donbass. Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) är offensiven i praktiken redan i gång.

Huruvida den lyckas är en annan fråga. ”Ryska styrkor har återtagit initiativet i Ukraina”, skriver ISW, men det brittiska försvarsdepartementet – som anses ha goda underrättelser – är mer skeptiskt. Ryssarna har i själva verket försökt flytta fram positionerna sedan årsskiftet men frontlinjen har knappt rört sig, konstaterade man i veckan.

Skälet bedöms vara brist på ammunition och organisation – de ryska förbanden är i dagsläget helt enkelt inte tillräckligt effektiva.

Den brittiske premiärministern begriper att kriget kommer att bli långvarigt och att Vladimir Putins främsta vapen är tid.

Det är inget skäl för väst att sänka garden. Krigslyckan fluktuerar och utan fortsatt stöd utifrån kommer Ukraina i längden få problem att hålla linjerna. Just britterna klargjorde i veckan att man kommer öka takten i vapenleveranserna, och dessutom börja träna ukrainska piloter på att flyga stridsplan tillverkade i väst.

Att skicka stridsflyg till fronten är det ännu inte tal om, men utbildningsprogrammet går att tolka som ett slags avsiktssignal och den brittiska regeringen betonar att man inte har stängt dörren. USA säger också nej än så länge, men president Biden har ändrat sig förr.

Diskussionerna om stridsplanen säger något större om kriget och hur man bör förstå det. Zelenskyj vill ha ”vingar” nu för att mota den förestående offensiven i grind, men som överstelöjtnant Joakim Paasikivi vid Försvarshögskolan förklarar (DN 8/2) är frågan mer komplex.

Planen skulle löpa stor risk att skjutas ner av ryskt luftvärn, som måste slås ut innan man på allvar kan börja understödja de ukrainska styrkorna på marken. De skulle förvisso utgöra ett starkt tillskott, men framför allt på sikt.

Den brittiske premiärministern Rishi Sunak upprepade på onsdagen att väst har en skyldighet att backa upp Ukraina här och nu, men betonade också att Kiev måste få hjälp att försvara sig framåt. Han begriper att kriget kommer att bli långvarigt och att Vladimir Putins främsta vapen är tid.

Ska Ryssland besegras måste omvärlden vara uthålligare och tänka längre än tyrannen i Kreml.