Stryp möjligheten för skolor att sätta glädjebetyg

Sveriges välstånd beror på hur välutbildad och kunnig befolkningen är. Inte vad som står i betygsdokumenten.

Därför måste skolans huvuduppdrag vara att bilda och utbilda, med elevernas kunskapsutveckling i centrum. Fokus får inte i första hans ligga på betyg och bedömning, vilket inte är samma sak som att betygen är oviktiga eller att de inte ska tas på allvar.

Så länge en kombination av bokstäverna A, B, C, D, E och F är det främsta urvalskriteriet för att komma vidare i utbildningssystemet – från grundskolan till gymnasiet, vidare till högskolan eller universitetet – kommer de att spela en avgörande roll för många unga människors framtid. Skillnaden mellan ett A och ett B kan vara skillnaden mellan att komma in på drömutbildningen eller inte, vilket understryker varför betygen måste vara rättvisa och visa vad eleverna kan. Inte i vilken skola de har gått, vilket de – lite hårdraget – kan göra i dag.

Enligt Jörgen Tholin, som på måndagen lämnade över betygsutredningen till utbildningsminister Anna Ekström (S), finns det grundskolor där nästan alla elever har A i vissa ämnen. Under de senaste åren är det framför allt de högre betygen som har ökat kraftigt och det gäller särskilt i ämnen där man inte har nationella prov, som bild, musik och slöjd, trots att det inte finns någonting som tyder på att eleverna är mer musikaliska nu än för 20 år sedan.

För att hejda utvecklingen, och jobba mot att kraven för de olika betygsstegen ska se likadana ut oavsett om eleven bor i Stockholm eller Storuman, går i en stor kommunal skola eller i en liten fristående, föreslår han att man bör utreda om de nationella proven kan rättas centralt. Därefter ska den enskilda grundskolans snittbetyg knytas till provresultaten.

På så sätt bygger man in en spärr mot betygsinflation och glädjebetyg, ungefär som på det relativa betygssystemets tid, vilket är nödvändigt om betyg i framtiden ska fungera som legitim urvalsgrund när utbildningsplatser fördelas. För till skillnad från lågt satta betyg är det ingen som klagar över ett A, oavsett om det är välförtjänt eller inte. Tvärtom vittnar lärare om påtryckningar och ibland rena hot från rektorer, föräldrar och elever om att sätta höga betyg.

Det visar varför betygsstyrningen inte bara kan inkludera ämnen där eleverna skriver nationella prov. Snittet måste även gälla exempelvis idrott och musik, förutsatt att det inte finns särskilda skäl, som att eleverna går i en idrotts- eller musikklass.

En annan idé som presenteras i utredningen är att införa ett examensprov i gymnasiet där resultatet, som ska redovisas separat, ska kunna användas för att söka in till högre utbildningar. Även om det inte är en självklar väg att gå – det finns redan i dag möjlighet att komma in via högskoleprovet – är det värt att överväga.

Dels eftersom likvärdiga kunskapsmätningar premierar skolor som fokuserar på kunskap. Dels eftersom det kommer att bli uppenbart vilka skolor som sätter glädjebetyg, vilket bör vara skäl för svidande kritik från Skolinspektionen med påföljden att skolan tvingas stänga, om den inte bättrar sig.

Ytterst handlar det om att understryka att skolan är till för att förmedla kunskap. Därefter ska eleverna få de betyg som de förtjänar.