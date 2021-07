Susanne Nyström: Bra spelat, Ulf Kristersson!

Den senaste månaden har varit en av de svajigare i svensk politik. Det började med att Nooshi Dadgostar (V) ställde ett ultimatum till statsminister Stefan Löfven (S). Om han inte levde upp till kraven hotade Vänsterpartiet att göra allvar med att sätta i gång en misstroendeförklaring.

Två dagar senare kom klarsignalen, varpå Sverigedemokraterna lämnade in ett yrkande. Därefter gjorde Moderaterna och Kristdemokraterna gemensam sak med ytterkanterna och röstade ner Löfven, trots att de fyra partierna saknar ett gemensamt regeringsalternativ.

Sedan gick det fort. Liberalerna hoppade av januariavtalet, trots att partirådet förbundit L att vara kvar till efter höstbudgeten. Ulf Kristersson (M) sonderade terrängen, men meddelade snabbt att M, KD, SD och L saknar tillräckligt med mandat. Samtidigt hade det gått rykten om att en centerpartist inte tänkte följa partilinjen och det var oklart hur en politisk vilde planerade att rösta.

Sverige styrs av samma regering som innan, som dock vilar på skakig grund när det bara är ett åt kvar till nästa ordinarie val.

När så Annie Lööf (C) förklarade att hennes parti skulle trycka gult för Löfven i utbyte mot tre reformer som C och regeringen enats kring, påminde Miljöpartiet om att även de gröna sitter i regeringen och att de inte står bakom överenskommelsen. Dessutom sa Löfven tidigt i processen att han avgår om han inte får igenom sin budget i höst, vilket han troligtvis bara lyckas med om både V och C röstar för utan att han förhandlar med någon av dem.

Det betyder att resultatet av den senaste månadens turbulens är en budget som kan komma att luta mer åt vänster än tidigare och att det inte införs fri hyressättning i nyproduktion. Vidare att Sverige styrs av samma regering som innan (minus landsbygdsminister Jennie Nilsson) som dock vilar på skakig grund när det bara är ett åt kvar till nästa ordinarie val.

Bra spelat, Ulf Kristersson!