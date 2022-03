Susanne Nyström: Dyrare att köra bil? Då ska du höra om prisökningen för att åka buss!

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Just nu pågår en kapplöpning om vem som kan göra det billigast att köra bil. Regeringen föreslår 1 000-1 500 kronor till varje bilägare plus sänkt skatt på bensin och diesel. Oppositionen kontrar med att vilja sänka skatten ännu mer. Och reduktionsplikten – alltså kravet på att blanda i biodrivmedel i tanken – som de flesta var överens om så sent som förra året är plötsligt uppe för omprövning.

I det läget är det värt att understryka att det inte är bilägarna som har haft de största kostnadsökningarna mellan år 2000 och 2021. Medan priset på 95-oktanig bensin stigit med 71 procent har priserna för enkelbiljetter och månadskort i lokaltrafiken ökat med 139 procent, enligt SCB:s konsumentprisindex som publicerades på måndagen.

Sett över tid är det pendlarna som åker buss och tåg som fått skenande kostnadsökningar för att ta sig till jobbet.

Lägg till att svenskarna på grund av god löneutveckling och mer bränslesnåla bilar la 35 procent mindre av sin inkomst på bensin 2016 jämfört med i slutet av 1990-talet. Att en sammanställning från myndigheten Trafikanalys visar att minskningen gäller invånare i såväl storstad som landsbygd under perioden 2011–2019. Och att personer med låga inkomster i högre utsträckning saknar tillgång till bil än andra och därmed oftare är hänvisade till kollektivtrafik för arbetsresor.

Då blir det tydligt att generella stöd till bilägare är tveksamma, även om deras kostnadsökning kan vara större i kronor och ören. Framför allt ur klimatsynpunkt och för att miljarderna som nu är i omlopp inte är väl använda skattepengar. Men också för att bidragen betalas ut till höginkomsttagare medan många låginkomsttagare som utan större protester upplevt att utgiften för månadskort tickar stadigt uppåt blir utan.

Det betyder inte att priset vid pump inte har nått nya nivåer. Men sett över tid är det pendlarna som åker buss och tåg som fått skenande kostnadsökningar för att ta sig till jobbet.

Läs fler artiklar av Susanne Nyström.