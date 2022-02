Susanne Nyström: Fetmaepidemin måste tas på lika stort allvar som coronapandemin

Coronapandemin är slut. I alla fall för den här gången. Det betyder att det är dags att ta hand om biverkningarna, som vårdskulden, långtidsarbetslösheten, kunskapstappet i skolan – och befolkningens viktkurva.

Medan de tre första rör områden som politiker är vana att hantera – om än med varierande framgång – är risken att den fjärde blir hängande i luften eftersom folkhälsa ligger på gränsen till det privata.

Det är dock inte samma sak som att det offentliga inte kan eller bör förbättra förutsättningarna för en sundare livsstil. Inte minst då en Sifo-undersökning från förra året visar att cirka en tredjedel av svenskarna hade lagt på sig kilon under det senaste halvåret, bland annat på grund av att hemmajobb och distansstudier bidragit till ökat stillasittande.

Vidare har många – framför allt yngre – ätit mer kakor, godis, chips och pizza under pandemin. Antalet överviktiga och feta fyraåringar har blivit fler sedan 2019, från att ha legat stabilt under ett decennium. Och i en dansk skolklass gick barnen i snitt upp nästan åtta kilo under det första pandemiåret, sannolikt som en följd av mindre utelek och idrott samt mer tid framför skärmen med fett och sötsaker.

De bästa (och billigaste) sjukdomarna är trots allt de som aldrig bryter ut eller behöver behandlas.

Även om delar av utvecklingen förhoppningsvis bromsar in när samhället återgår till det normala innebär det inte att det är läge att luta sig tillbaka. Coronaviruset skapade långt ifrån ett nytt folkhälsoproblem. Det underströk bara riskerna med fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor samt utökade omfattningen.

Svenska folket var inte särskilt nära att följa Nils van der Poels träningsdagbok före pandemin heller. Det märks på att runt varannan i landet är fet eller överviktig, och andelen med fetma har tredubblats sedan 1980-talet.

Därmed växer risken för exempelvis typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Och ”trots att våra levnadsvanor orsakar dessa och andra folksjukdomar används bara 3 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten i vårt land till förebyggande vård”, vilket kritiserades i höstas av professorer på Karolinska Institutet som föreslår en ökning med 1 procentenhet.

Pengarna ska bland annat användas för riktade hälsokontroller, systematisk uppföljning och hälsorådgivning, vilket i förlängningen inte bara skulle kunna förbättra folkhälsan och förlänga liv. Utbyggnaden kan också leda till att sjukvården får mer pengar över till annat, som att kapa vårdköerna, öka tillgängligheten i primärvården eller sänka skatten.

