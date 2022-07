Susanne Nyström: Här är den politiska skoldebatten som vi inte kommer att få

VAL 22

Den som är intresserad av hur skoldebatten kommer att låta under valrörelsen kan lyssna på Magdalena Anderssons (S) och Ulf Kristerssons (M) Almedalstal. Statsministern pratar om sönderprivatisering, vinstjakt och om att återta kontrollen över välfärden. Oppositionsledaren säger att inget barn ska kvoteras in eller lottas ut – sannolikt lägger han in ett hot om bussning också.

Båda kommer att få draghjälp från höger respektive vänster, som debatterar förbi varandra. Det kommer att viftas med statistik som är missvisande. Få väljare förstår hur varje förslag bidrar till att barn lär sig mer eller hur lärarnas arbetsmiljö förbättras så att personalförsörjningen säkras – för att ta två av de mest centrala utmaningarna för Sveriges utbildningspolitik.

Det låter kanske som vilken valrörelse som helst. Men problemet med skyttegravskriget är inte att politikerna tycker olika.

Problemet är att svensk skola har problem som behöver åtgärdas och att pajkastning där man medvetet missförstår motståndarens förslag och intentioner inte leder framåt. Då blir resultatet status quo, och om det är någonting som de flesta är överens om är det att just det är en dålig idé.

Det betyder att samtliga partier som tar barns utbildning på allvar bör ta ansvar för att finansieringen fixas.

Därför måste nivån på skoldebatten höjas. Framför allt är det dags att sjösätta reformerna som de flesta partier faktiskt borde kunna enas kring.

En bra start är att göra skolvalet gemensamt och obligatoriskt, oavsett om önskemålet faller på en kommunal eller fristående skola. Sedan måste möjligheten att sätta glädjebetyg strypas så att likvärdiga prestationen ger samma betyg, och regler om undervisningstid och undervisningsmaterial stramas upp.

Därefter är det dags att ta tag i finansieringen. Såväl Riksrevisionen som utredningen ”En mer likvärdig skola” har slagit fast att dagens modell missgynnar elever i kommunala skolor. Det var knappast meningen vid införandet av skolpengssystemet, där en klumpsumma följer med eleven till den fristående eller kommunala skola som hen går i.

Tvärtom utgick principen ifrån att det skulle vara lika för alla. Det betyder att samtliga partier som tar barns utbildning på allvar bör ta ansvar för att finansieringen fixas så att ersättningen bidrar till likvärdig utbildning för varje enskild elev – även om det innebär olika ersättningsprincip för olika huvudmän.

Det är tyvärr sannolikt inte så den politiska diskussionen kommer att föras under de närmaste månaderna, vilket är synd. Till skillnad från dagens smashande hade det kunnat göra skillnad i klassrummen.

Läs fler artiklar av Susanne Nyström