Susanne Nyström: Johan Pehrson måste sluta gömma undan sitt parti

Liberalerna har en tendens att välja partiledare som inte går i takt med sitt parti. Först röstade representanterna för att ingå januariavtalet. Sedan välkomnades kritikern Nyamko Sabuni som ordförande. Och när hon i måndags intervjuades för första gången efter sin avgång erkände hon att det var svårt att kommunicera att avtalet skulle genomföras, samtidigt som den egna ambitionen var ett maktskifte som krävde stöd av SD (TV4:s ”Malou möter”).

Det kan vara en av förklaringarna till att opinionssiffrorna aldrig lyfte.

Samma sak gäller Johan Pehrson, som sedan i slutet av november är ordinarie på sin post. Nu har partiet visserligen flyttat sig i regeringsfrågan, i hans och Sabunis riktning. Men det finns många andra områden där Pehrson inte ligger i fas med partiet.

Partiet har i princip parkerat under riksdagsspärren, får 3 procent i den senaste undersökningen från DN/Ipsos och klarade sig kvar i riksdagen på moderata stödröster.

Det gör att han, med Sabunis ord, har ”svårt att kommunicera”. Som när han under presentationen av Tidöavtalet sa att man säger en sak före valet och en annan efter. När han under SVT:s valutfrågning försökte dölja att L i praktiken förespråkar lottning till friskolor. Eller för all del när han ägnade valrörelsen åt att inte ta replik på Jimmie Åkesson (SD), för att strax efter valet skriva till partigruppen i Bryssel att SD ”är vår huvudsakliga motståndare”.

Det visar att Pehrson precis som Sabuni är obekväm med medlemmarnas vägval på flera områden och därför har svårt att peka ut riktningen på ett trovärdigt sätt, vilket märks i opinionsmätningarna.

Därifrån kommer de inte upp utan att göra det enklare att kommunicera. Förslagsvis genom att partiledaren börjar stå för sitt partis politik.

