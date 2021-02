Susanne Nyström: Klimatministern är den nya utrikesministern

Den som hade förväntat sig en spännande regeringsombildning, där Stefan Löfven tog tillfället i akt att toppa laget inför valet, blev snuvad på konfekten. Att MP:s nya språkrör Märta Stenevi skulle få jämställdhet och bostäder på sitt bord var ingen överraskning. Inte heller att de gröna skulle ta in tjänstemannen Per Olsson Fridh som biståndsminister eller att Per Bolund tar steget från finansdepartementet (där han ersätts av före detta jämställdhetsminister Åsa Lindhagen) till posten som miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Däremot är det senare både ett statement och ett tecken i tiden.

Sedan Ingvar Carlsson (S) tillträdde som Sveriges första miljöminister 1985 har mycket hänt. Som Björn-Ola Linnér, forskare i miljöpolitik, nyligen förklarade i ”Godmorgon världen”, har posten länge haft en ganska svag ställning, både i Sverige och utomlands.

När klimatet blir hetare måste klimatministerposten hänga med.

Det har framför allt märkts när det varit dags att gå från ord till handling. Det vill säga när uppgiften inte har handlat om sakkunskap, utan om att få finansdepartementet att prioritera klimatfrågan. Den kunskapen har sannolikt Bolund, som har varit biträdande finansminister sedan 2014, och jobbat nära Magdalena Andersson (S).

Vidare råder det ingen tvekan om att miljö- och klimatministerposten får allt större tyngd. Dels eftersom klimatet under en överskådlig tid är en av de största globala frågorna. Dels eftersom frågorna berör i stort sett hela samhället, vilket betyder att miljö- och klimatministern behöver jobba över departementsgränserna.

Det senare kommer, enligt Ingvar Carlsson, att leda till att miljö- och klimatministern får en allt starkare position, som kan jämföras med utrikes- och finansministern, vilket är rätt. När klimatet blir hetare måste klimatministerposten hänga med.