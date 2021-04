Susanne Nyström: Låt friskolor lyfta elever i utsatta områden

Det finns såväl kommunala som fristående skolor som fungerar utmärkt. Och så finns det de som inte gör det. Till den senare kategorin hör ofta (men givetvis inte alltid) skolor i utsatta områden.

2019 blev drygt en tredjedel av niondeklassarna där inte behöriga till gymnasiet, vilket kan jämföras med ett rikssnitt på 15,7 procent. OECD menar att Sverige är ”illa ute” om vi inte tar tag i ojämlikheten, och intrycket är att många lågpresterande skolor har hamnat i en negativ spiral som är svår att ta sig ur. Det gäller även om det öronmärks resurser för ändamålet, vilket sker kontinuerligt, eftersom det enligt flera experter inte finns någon automatik mellan mer pengar och bättre resultat.

I en intervju från 2017 går Skolverkets generaldirektör, Peter Fredriksson, så långt att han säger att ökad tilldelning till och med kan förvärra skolans problem. Motiveringen är att det riskerar att bekräfta bilden av att man är ett offer för svåra omständigheter, varpå ansvaret skjuts på någon annan. Då skapas en kultur där man inte kavlar upp ärmarna.

Därmed återstår egentligen bara att tänka nytt – eller kanske snarare nygammalt – vilket delvis redan är på gång. På senare tid har olika ideella krafter startat eller planerat att starta skolor i miljonprogramsområden för att vända utvecklingen, eftersom det inte är ”någon naturlag att skolor i utsatta områden måste misslyckas”, som en av initiativtagarna uttrycker saken. Gemensamt för flera av dem är att de ser till helheten.

Ibland är det snarare rätt inställning, än mer pengar, som behövs.

I stället för att stänga när det ringer ut är tanken i en av skolorna att lokalerna ska vara tillgängliga från morgon till kväll, så att eleverna kan ha fritidsaktiviteter där. I en annan håller lärarna lite koll på barnen även efter skoltid, så att de inte hamnar i fel sällskap. I en tredje är läxhjälpstimmar inbakade i schemat, samtidigt som det erbjuds extra undervisning under kvällar, helger och lov, enligt devisen: ”Vi gjorde många olika saker. Men det viktigaste var att vi gjorde vad än som krävdes.” En fjärde, som är en stiftelse som redan har eftertraktade skolor, öppnar snart ytterligare en i ett miljonprogramsområde, där hälften av eleverna ska tas in från närområdet och övriga via en allmän kö.

Liknande satsningar, där ideella organisationer driver skolor i fattigare kvarter, finns sedan lång tid tillbaka i England med goda resultat. Vägen till framgång, som understryks av såväl brittiska skolledare som generaldirektören och eldsjälar i Sverige, är att skolan tror på barnen och har höga förväntningar.

