Susanne Nyström: Michael Skråmos barn har det ”otroligt bra” – men andra är kvar i IS-lägren

Den nya filmen ”Children of the enemy” är berättelsen om en morfar som kämpar för att få ut sina föräldralösa barnbarn från ett IS-läger i Syrien. Patricio Galvez, som han heter, förlorade sin dotter som anslöt sig till IS och var gift med IS-terroristen Michael Skråmo. När Sverige inte verkar lyfta särskilt många fingrar för att rädda hans barnbarn – sju svenska medborgare i åldrarna ett till åtta år – från en plats där förhållandena är livshotande, bestämmer han sig för att flytta fram positionerna, åker dit, hyr ett större hotellrum och köper leksaker.

Därefter är storyn välkänd. För exakt två år sedan, den 7 maj 2019, meddelade Utrikesdepartementet att de så kallade Skråmobarnen hade förts till Irak från Syrien, efter förhandlingar mellan Sverige och representanter för det kurdiska självstyret. En vecka senare landade de på Landvetter och fram till filmlanseringen har medierapporteringen varit skral, vilket är rätt. För sin egen skull ska barnen inte växa upp i rampljuset. Men deras morfar intygar att de springer, leker och har det ”otroligt bra”.

Även om det är glädjande att dessa barn håller på att återhämta sig betyder det dock inte att situationen är lika ljus för deras olycksbröder och -systrar i fånglägren. Just nu finns enligt Utrikesdepartementet ett 30-tal svenska barn kvar. FN:s människorättsexperter liknar förhållandena där vid tortyr. Över 40 personer, varav minst två barn, har mördats sedan årsskiftet. Och här finns ingen ursäkt för Sverige att inte agera kraftfullt när minderåriga medborgare far illa.

Som det konstateras av flera personer i filmen får barns hemresor inte bero på om någon för deras talan. Det var inte barn som gick med i en terrorsekt, utan vuxna. Trots det betalar de yngsta ett oerhört högt pris för föräldrarnas svek.

Det är i den andan som FN vid upprepade tillfällen har kritiserat och läxat upp flera länder, bland annat Sverige. Organisationens humanitära koordinator har tidigare slagit fast att: ”En femåring är alltid en femåring och ska behandlas som ett barn.” Vidare: ”Alla barn har rätt att betraktas som offer. De har en mor och en far som har en nationalitet, därför bör regeringar i alla medlemsländer agera för dessa barns bästa.”

Trots att många sannolikt håller med i teorin händer det något innan omsorgen omsätts i praktik, vilket fick filmens regissör Gorki Glaser-Müller att reagera: ”I dagens politiska klimat ses inte dessa barn som oskyldiga svenska barn. I sociala medier kallas de IS-barn och terroristbarn. De är dömda för sina föräldrars val. Det var den bristen på civilisation som fick mig att göra den här filmen.”

Förutom att värna barnens rättigheter finns dock ytterligare ett skäl för Sverige och andra europeiska länder att växla upp insatserna: riskminimering. Säpos chefsanalytiker Ahn-Za Hagström går så långt att hon klassar det som en nyckelfråga för Sveriges framtida säkerhet hur IS-familjerna i Syrien hanteras, eftersom det har argumenterats för att det är där den nya generationens IS-terrorister fostras.

Jussi Tanner, vars uppdrag är att ta hem finska medborgare från Syrien, är inne på en liknande linje. Han understryker att lägren inte kommer att finnas för alltid, vilket innebär att det inte är en långsiktig lösning att barnen befinner sig där samt att de förr eller senare kommer att återvända. Det illustreras inte minst av att sex kvinnor och elva barn har kommit till Sverige under det senaste halvåret, efter att ha flytt från lägren, gripits av myndigheter och utvisats hit.

Det visar att det som varje land kan påverka inte är om barnen kommer tillbaka, utan när och hur. Antingen sker det kontrollerat eller så anländer de på egen hand. Det kan ske snart, eller så händer det om 10-20 år när de kanske socialiserats in i IS eller någon annan terrororganisation, eftersom de med Tanners ord befinner sig i ”en miljö som är väldigt gynnsam för den typ av bitterhet som utgör grogrund för radikalisering och våldsam extremism”.

Valet borde vara enkelt.