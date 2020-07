Susanne Nyström: Migrationssamtalen måste fortsätta

Det verkar inte bli någon bred överenskommelse i migrationsfrågan. Det står klart efter att samtalen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna kraschade på måndagen, vilket är synd.

Sverige behöver en asyllagstiftning som håller över tid. Som inte kräver lappning och lagning, är förutsebar för den enskilde och som fungerar oavsett om det är M eller S som sitter på statsministerposten.

Men för att det ska bli verklighet måste alla vara beredda att ge och ta. I stället ägnar sig partierna nu åt pajkastning, där M skyller på att S valde att lyssna på den ”gröna elefanten i rummet”, KD talar om ”socialdemokratiska fantasier” och S och C menar att M inte har velat kompromissa.

Båda förslagen är svåra att förena med asylrätten – i alla fall så länge EU inte har ett fungerande omfördelningssystem.

Stötestenen tycks vara att M vill ha ett volymmål, medan S har pratat om ett riktmärke på 2–3 procent av EU:s asylmottagning. Båda förslagen är svåra att förena med asylrätten – i alla fall så länge EU inte har ett fungerande omfördelningssystem och Sverige inte kontinuerligt vill ändra villkoren för asylsökande när riktmärket eller volymmålet är nära att nås.

Förutom sifferexercisen, som C och MP inte är särskilt imponerade av, borde det inte vara jättesvårt för Socialdemokraterna och de borgerliga partierna att komma överens om en human och rättssäker migrationspolitik. Exempelvis bör rätten till familjeåterförening, som finns med i januariavtalet och som KD:s Jakob Forssmed så sent som på söndagen underströk vikten av, kunna accepteras av Moderaterna (P1 5/7). Samma sak gäller den humanitära skyddsgrund, som drivs av S, C, L och MP, och som KD också nämnde i söndagens intervju.

Därför är det bara att hoppas att Anders W Jonsson (C) har fel när han säger att hoppet om en bred politisk överenskommelse med stöd i mitten är borta. Migrationskommittén träffas på nytt redan under tisdagen: Kavla upp ärmarna och förhandla.