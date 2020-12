Susanne Nyström: Om Finland kan hämta barn från IS-lägren så kan vi

Sverige bör göra som Finland och ta hem framför allt barnen som befinner sig i IS-läger. Om det är omöjligt utan att även deras mammor följer med må det vara hänt. Inte för att någon som frivilligt anslutit sig till en terrorsekt kan räkna med eskort tillbaka, utan för att det här först och främst handlar om traumatiserade svenska barn som inte har valt sin situation.

Dessutom kan det på lång sikt vara en säkerhetsrisk att inte hämta sina medborgare. Som Finlands särskilda sändebud, Jussi Tanner, säger är det naivt att tro barnen i lägren försvinner om vi inte agerar. Enligt honom kommer de sannolikt förr eller senare att återvända. Det vi kan göra är att välja när och hur det ska ske (Ekot 29/12).

Svenska Säkerhetspolisen är inne på ungefär samma linje. Förra hösten kallade chefsanalytikern Ahn-Za Hagström lägren för ”nya kalifatet”.

Det beslut som kan tyckas vara enklast i dag, om än inte för barnen, kan vara värsta tänkbara för framtiden.

Vidare menade hon att det är en nyckelfråga för Sveriges framtida säkerhet hur IS-familjerna i Syrien hanteras, eftersom det har argumenterats för att det är där nästa generations IS-terrorister fostras (DN 31/10 2019).

Liknande toner hördes i radio i veckan. Där förklarade den tidigare chefanalytikern för kontraterrorism, Malena Rembe, att vi inte bör lämpa över våra problem på den kurdiska administrationen, som redan är överbelastad.

Dessutom slog hon fast att den lösning som innebär högst risk, både för Sverige och resten av världen, är att lämna kvar människorna i lägren år ut och år in. Bland annat eftersom en del rymmer, utan att man vet vart, och det är säkrare att ta hem folk under kontrollerade former än att alla anländer en efter en (Studio Ett 29/12).

