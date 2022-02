Susanne Nyström: Skolan är inte ens nära att ge alla samma chans

När Ulf Kristersson (M) under årets första partiledardebatt fick frågan om ”det nuvarande marknadssystemet faktiskt är det bästa möjliga för Sverige och våra elever” slog han på kassettbandet från 90-talet. I stället för att erkänna skevheter med dagens modell körde han på repeat med ord om att Socialdemokraterna är emot valfrihet och vill lägga ner populära skolor. Han sa att man bör ”lösa riktiga problem i stället för att hitta på problem,” vilket för all del är sant, men just det problemet finns faktiskt inte i skoldebatten.

Tyvärr fortsätter han och partiets utbildningspolitiska talesperson Lars Hjälmered delvis i samma hjulspår när de nu presenterar sin nya skolpolitik (DN Debatt 18/2). Medan Socialdemokraterna äntligen verkar ha släppt diskussionen om vinstförbud, för att i stället prata om nödvändiga reformer, kommer ett utspel från M om att neka skolor som ”uppenbart misslyckats med sitt uppdrag” att ta ut utdelning. Det låter kanske hårt och handlingskraftigt, men är i själva verket en halvmesyr, eftersom undermåliga utbildningar ska stängas med omedelbar verkan.

Därutöver ägnar sig Kristersson och Hjälmered åt skuggboxning. Som när de basunerar ut att de är emot bussning, att saker inte förbättras av att valfriheten avskaffas eller av att bra skolor läggs ner, vilket i princip ingen förespråkar. Vidare är det magstarkt att säga bestämt nej till lottning, när det är den metoden som används i andra delar av utbildningssystemet för att sålla mellan sökande med likvärdiga meriter, vilket sexåringar har.

På den positiva sidan finns att Moderaterna äntligen erkänner att skolreformerna från 90-talet har brister. Som åtgärd föreslås bland annat obligatoriskt skolval och insatser för att stoppa betygsinflationen, vilket är välkomna förslag. Men de räcker inte.

Det blir ovanligt tydligt i Emma Leijnses bok ”I en annan klass: Ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan” som kom ut i januari. Där följer hon två mellanstadieklasser – en i ett utsatt område och en där elevernas föräldrar är högutbildade – och ställer frågan: ”Får alla barn samma chans?”

Trots att skolan enligt lag ska kompensera för att elever har olika utgångsläge är den i dag inte i närheten av att lyckas.

Det är ingen hemlighet att svaret är nej, och den som tror att det räcker att justera detaljer för att svaret ska ändras bör tänka om. För trots att skolan enligt lag ska kompensera för att elever har olika utgångsläge är den i dag inte i närheten av att lyckas. Tvärtom späs klyftorna på genom att barn som växer upp med goda förutsättningar och engagerade föräldrar, som på gruppnivå klarar skolan galant, får bättre undervisning. De som däremot kommer från tuffare hemförhållanden och saknar föräldrar som kan kompensera för skolans brister tvingas hålla till godo med mer stök och en kvalitet som medelklassföräldrar aldrig skulle acceptera. Och den här skillnaden verkar ha ökat under det senaste decenniet.

Sett till hårda fakta handlar det exempelvis om tillgången på utbildade lärare. I medelklasskolan är nästan 90 procent behöriga. I den andra ligger siffran på cirka hälften och ruljansen bland personalen är enorm, vilket inte är en slump.

Sverige är ett av de länder i OECD som lyckas sämst med att rekrytera välutbildade och erfarna lärare till skolor med studiesvaga elever, vilket sett till vad som har fungerat internationellt kan lösas genom att erbjuda goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Det vill säga: gott om tid för lektionsplanering och uppföljning, mindre klasser, samt tillgång till extralärare och väl utbyggd elevhälsa, vilket inte är fallet i dag.

”Ekonomin ställer till det,” som en specialpedagog i det utsatta området uttrycker saken i boken. Och det är osannolikt att M:s förslag om en tydligare statlig styrning av skolpengen kommer att åtgärda detta. Inte heller Socialdemokraternas utspel om att ge kommunala skolor mer pengar än fristående, som förvisso är rätt eftersom de första har ett större uppdrag, är i närheten av att träffa hela målet eftersom det krävs betydligt mer för att lyfta enskilda skolor.

Här är det dags att stanna upp. För om man lyssnar på vad de flesta politiker säger är det få som vill ha det på det här sättet. Knappast ens de som skapade systemet.

Trots det finns ett starkt motstånd mot att lösa problemet, vilket inte bara drabbar barnen som inte får den utbildning som de har rätt till. För i diskussionen om ”mitt barn” och att barn inte är ”integrationsverktyg” är det lätt att glömma att alla förlorar på dagens ojämlikhet och att det finns ett allmänintresse i att ha en hög lägstanivå i utbildningssystemet.

Inte minst eftersom det bästa vaccinet mot kriminalitet är godkända betyg. Dessutom leder dåliga skolresultat till att folk inte får jobb, vilket är ett hot både mot välfärdssystemet och företagens konkurrenskraft.

Det understryker varför utbildningspolitik passar ovanligt illa för kortsiktiga utspel. Likaså varför det inte fungerar att rycka på axlarna och mena att det mesta är okej så länge den som inte är nöjd kan byta skola.

Det är också därför Moderaterna bör sätta sig ner med Socialdemokraterna och inte rakt av avslå förslaget om att avskaffa kötiden till översökta friskolor som presenterades på torsdagen. Flera undersökningar visar att dagens modell spär på skolsegregationen och om Ulf Kristersson verkligen värnar om Sveriges framtid behöver han och Magdalena Andersson komma överens om att bygga ett stabilt och framgångsrikt utbildningssystem som håller över tid.

Det handlar inte om att vare sig M eller S ska glänsa under nästa mandatperiod, utan om att Sverige ska glänsa under nästa generation.

