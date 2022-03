Susanne Nyström: Snart fylls hemmen i Europa åter av fotografier på stupade soldater

För många år sedan berättade en pensionerad utrikeskorrespondent, som rest runt i Europa under andra halvan av 1900-talet, om en avgörande skillnad mellan kontinenten och Sverige: Söderut var andra världskriget ständigt närvarande. Inte bara i människors huvuden, utan i form av svartvita porträtt.

I så gott som varje hem blickade söner, bröder och onklar från väggar, byråer och fönsterbräden. Unga män som aldrig kom tillbaka. De vars liv aldrig hann börja på riktigt. Drömmar som aldrig kunde infrias.

”Vi var unga och visste att framtiden var vår. Världen låg för våra fötter. Vi var odödliga. Snart skulle vi veta bättre”, som Wilhelm beskriver saken i den tyska tv-serien ”Krigets unga hjärtan”, när han flera decennier senare tänker tillbaka på de första krigsåren.

Mitt i rapporter om vapen, konvojer och sanktioner är det lätt att glömma att grunden läggs för just detta: liv som inte blir av. Andra som sätts på paus. Föräldrar med eviga hål inombords. Nya fotografier som ramas in och kommer ha centrala platser i europeiska hem. Inte bara i dag, utan under hela 2000-talet.

Nu skapas minnen och förluster som människor kommer leva med för resten av sitt liv. Händelser som förändrar personer och samhällen för alltid.

Den unga soldaten som aldrig kommer att glömma hur han sköt en medmänniska i huvudet.

I tv-serien handlar det om bilder av byggnader som exploderar, sårade som vrålar av smärta och kamrater som faller döda ner. Den unga soldaten som aldrig kommer att glömma hur han sköt en medmänniska i huvudet eller knuffade lokalbefolkningen framför sig på ett minfält med konstaterandet att ”kriget lockar fram det sämsta inom oss”.

Där finns också barndomskompisen med judisk härkomst, som upplever kriget från ett annat håll, och efter krigsslutet återvänder till hemlandet. Ett land som är ett annat än det han lämnade, när han och några av vännerna sörjer dem som inte klarade sig och på något sätt ska gå vidare med sitt liv. Som om ingenting har hänt?

Det senare är givetvis varken möjligt eller önskvärt. Och hur många och hur djupa sår kriget kommer att skapa hos ukrainare som flyr eller stannar kvar, unga ryssar som strider, anhöriga till avlidna på båda sidor och Europas befolkning som helhet beror på utvecklingen.

Däremot är både utrikeskorrespondentens berättelse och ”Krigets unga hjärtan” en påminnelse om det som många krigsveteraner länge har vittnat om: kriget är inte över när vapnen läggs ner. Då börjar en på sätt och vis svårare del. En del som Europa kommer att tvingas leva med i generationer.

