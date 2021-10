Susanne Nyström: Stefan Löfven kan inte tiga om partikollegornas kupp

Förra veckan släppte SSU med den nya ordförande Lisa Nåbo i spetsen en testballong. Ungdomsförbundet uppmanade moderpartiet att lämna pensionsgruppen (bestående av S, MP, M, KD, C och L) och göra gemensam sak med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Rubriken i Expressen löd: ”Erkänn att SD har rätt om pensionerna” (1/10).

Några dagar senare var det dags för en mer väntad och mer problematisk anhalt på SD:s resa in i värmen. Då stod de ekonomiskpolitiska talespersonerna Elisabeth Svantesson (M) och Oscar Sjöstedt (SD) tillsammans i Aktuellt (5/10), och i programmet förklarades att meningsskiljaktigheter skulle skjutas på framtiden. Nu förhandlar Moderaterna om en gemensam budgetreservation med såväl Kristdemokraterna och Liberalerna som Sverigedemokraterna.

De krattar just nu manegen för Moderaterna att ta in SD i värmen.

”Min målbild är självklart att det ska vara en budget som är ett alternativ till regeringens budget”, sa Svantesson, vilket innebär att alla inblandade förvisso inte behöver älska varje del, men likväl acceptera dem.

”Ska man se det som att ett samarbete nu tar ett nytt steg?” frågade programledaren, varpå Sjöstedt svarade: ”Det kan man väl göra om man vill det”, med tillägget att han upplever att de har en god dialog. Svantesson kallade tilltaget för ”ett första steg”.

Ungefär samtidigt togs ett annat steg i liknande riktning. Vid ett möte i kommunstyrelsen i skånska Skurup i början av veckan gjorde socialdemokrater, vänsterpartister, liberaler och avhoppare från SD gemensam sak för att ta över makten från M och Skurupspartiet, vilket inte minst förvånade kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M): ”Jag trodde att de saknade såväl gemensam värdegrund som gemensamma politiska ambitioner”, sa han till Kvällsposten (6/10).

Statsvetaren Anders Sannerstedt är inne på en liknande linje: ”De här avhopparna lär väl ha samma rötter nu som de hade för några månader sedan,” konstaterar han (DN 8/10) och ringar därmed in problemet som borde få Stefan Löfven (S) att rasa mot partikollegorna i syd och ta en diskussion med SSU: De krattar just nu manegen för Moderaterna att ta in SD i värmen.