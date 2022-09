Susanne Nyström: Under valrörelsen är det lätt att tro att vi bor i världens sämsta land

VAL 22

Under en valrörelse är det lätt att tro att man bor i världens sämsta land. Först finns de vanliga nyheterna om skenande elpriser, intervjuer med utsatta och beskedet att 47 personer avlidit i skjutningar under årets första åtta månader – fler än under hela 2021. Till det kommer partiernas utspel och debattinlägg, där svartmålning är en del av taktiken för att understryka behovet av den egna politiken.

Där och då låter det ofta som att Sverige står på randen till systemkollaps. Att vi har sämst skola, sjukvård, äldreomsorg, rättsväsende och krisberedskap – om inte globalt, så i alla fall i Europa.

Därför gäller det, inte minst en helg som denna, att se den större bilden. Den visar att vi lever i en av världens 34 liberala demokratier, vilket bara är förbehållet 13 procent av befolkningen.

Dessutom har vi förmånen att bo i en av de bästa. Det klargörs i journalistikprofessor Jesper Strömbäcks genomgång av nästan 50 internationella index och rankningar.

Det är inte ett fuskbygge vi ser, även om delar behöver målas och renoveras.

Där placeras Sverige regelmässigt bland de tio främsta. I sex ligger vi etta. Och mätningarna handlar om allt från pressfrihet, jämställdhet och social rättvisa, till företagsklimat, konkurrenskraft och hållbarhet.

De fina siffrorna är ingen slump. Tvärtom är de resultatet av den samlade politiken under åtskilliga decennier. För den förtjänar alla partier – både till höger och vänster – som suttit i regering, haft inflytande och tagit ansvar ett erkännande. Det är alltså många som kan sträcka på sig lite extra i dag.

För även om det inte råder någon tvekan om att Sverige precis som alla andra länder har problem, finns det all anledning att zooma ut och beundra det land som skapats genom demokratiska politiska beslut. Det är för att bygga vidare på det samhället som vi röstar i valet och det är inte fel att påminna sig om vad vi hittills har åstadkommit tillsammans.

Och det är inte ett fuskbygge vi ser, även om delar behöver målas och renoveras. Utan faktiskt ett av världens bästa länder.

