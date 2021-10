Ledare: Svartmålning löser inte Sveriges problem

Förra veckan visade journalisten Anders Holmberg intressanta siffror i SVT:s ”30 minuter”. Andelen 20-64-åringar som försörjs med bidrag och sociala ersättningar minskar och trenden har pågått i decennier. 2019 var antalet nere på nästan samma nivå som 1990, alltså före 90-talskrisen, enligt SCB.

Holmbergs fråga om varför Moderaterna sällan beskriver den positiva trenden för utrikes födda på arbetsmarknaden, som ställdes till den ekonomiskpolitiska talespersonen Elisabeth Svantesson, är därför relevant. Likaså följdfrågan: Vad gör det med bilden av dem som kommit hit och av hur det går för Sverige?

Svaret på den senare är att ett ensidigt negativt fokus ger intrycket av att vi bor i ett land där det mesta går utför. Där allt färre utrikes födda försörjer sig själva. Fattigdomen bland barn och pensionärer är alarmerande. Välfärden urholkad. Och ovanpå det når kostnaden för att köra bil ideligen nya toppnivåer, trots att många siffror i själva verket är betydligt bättre än förr.

Exempelvis lägger svenskarna i dag 2,4 procent av den samlade konsumtionen på drivmedel, mot 4,8 procent 1985 (SVT 15/10). Enligt myndigheten Trafikanalys beror det framför allt på god löneutveckling (även i glesbygd) och allt mer bränslesnåla bilar.

Samma sak gäller utrikes föddas intåg på arbetsmarknaden, där 65 procent hade ett jobb 2019, vilket är en god ökning från 1997 när det var 48 procent.

En annan siffra som sannolikt förvånar många är att Sverige aldrig har satsat lika mycket på välfärden som nu, enligt Sveriges Kommuner och Regioner. Sedan 1980 har de offentliga reala per capita-utgifterna nästan fördubblats (Smedjan 7/9).

Faktum är att reallöneökningarna i Sverige under 2000-talet har varit så goda att gränsen för vad som räknas som låg ekonomisk standard har höjts så mycket att två tredjedelar av befolkningen 1999 låg under 2016 års gräns.

Går man vidare till fattigdomen stämmer det förvisso att över hälften av alla utrikes födda barn har låg ekonomisk standard, som SCB skrev i våras. Dock är det inte helt sant att ”barn som växer upp i Sverige har betydligt sämre förutsättningar än om de växt upp i grannländerna Danmark och Finland”, vilket Rädda Barnen skriver efter att ha släppt en rapport om barnfattigdom på onsdagen. Det beror på att orsaken till att andelen fattiga har ökat inte är att fler har låga inkomster, utan vidgade inkomstskillnader, då låg ekonomisk standard innebär att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten.

Faktum är att reallöneökningarna i Sverige under 2000-talet har varit så goda att gränsen för vad som räknas som låg ekonomisk standard har höjts så mycket att två tredjedelar av befolkningen 1999 låg under 2016 års gräns, vilket tyder på en enorm välståndsökning på mindre än 20 år. Använder man gränsen som gällde 1999 blir resultatet att 4 procent av barnen och drygt 1 procent av pensionärerna hade inkomster under det som räknades som låg ekonomisk standard 2016. Och enligt EU:s definition lever bara 4 procent i Sverige i materiell och social fattigdom, vilket är lägst i unionen tillsammans med Finland och Nederländerna.

Inget av det här betyder att problem med fattigdom, arbetslöshet och utanförskap, brister i välfärden eller orättvisor i den gröna omställningen inte ska tas på allvar. Tvärtom är behovet av fungerande åtgärder det främsta skälet för att varken skön- eller svartmåla, utan sätta in siffrorna i sina sammanhang.

